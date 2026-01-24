Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Das sind der Spielplan, die Termine und Anwurfzeiten im Überblick.

Die Handball - Europameisterschaft der Männer findet vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Ab dem 22. Januar 2026 spielen zwölf Mannschaften in der Hauptrunde um den Einzug in das Halbfinale. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Anwurfzeiten von der Vorrunde über die Hauptrunde bis zum Finale bei der Handball-EM 2026.

In der Hauptrunde treten die verbliebenen zwölf Teams in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften gegeneinander an. Die Erst- und Zweitplatzierten ziehen ins Halbfinale ein, während die Drittplatzierten beider Gruppen im Spiel um Platz fünf aufeinandertreffen. Die Sieger der beiden Halbfinals kämpfen schließlich im Endspiel um den Titel des Handball-Europameisters 2026, während die unterlegenen Teams im Spiel um Platz drei die Bronzemedaille ausspielen.

Gruppe 1: Frankreich, Deutschland, Portugal, Spanien, Dänemark, Norwegen (in Herning)

Gruppe 2: Slowenien, Island, Schweden, Kroatien, Ungarn, Schweiz (in Malmö)

Spielplan der Hauptrunde der Handball-EM der Männer 2026

Donnerstag, 22. Januar 2026, Hauptrunde, 1. Spieltag

15:30 Uhr: Deutschland vs. Portugal, Endergebnis 32:30

18:00 Uhr: Spanien vs. Norwegen, 34:35

20:30 Uhr: Frankeich vs. Dänemark, 29:32

Freitag, 23. Januar 2026, Hauptrunde, 1. Spieltag

15:30 Uhr: Island vs. Kroatien, 29:30

18:00 Uhr: Schweiz vs. Ungarn, 29:29

20:30 Uhr: Slowenien vs. Schweden, 31:35

Samstag, 24. Januar 2026, Hauptrunde, 2. Spieltag

15:30 Uhr: Frankreich vs. Portugal

18:00 Uhr: Spanien vs. Dänemark

20:30 Uhr: Deutschland vs. Norwegen

Sonntag, 25. Januar 2026, Hauptrunde, 2. Spieltag

15:30 Uhr: Slowenien vs. Ungarn

18:00 Uhr: Island vs. Schweden

20:30 Uhr: Schweiz vs. Kroatien

Montag, 26. Januar 2026, Hauptrunde, 3. Spieltag

15:30 Uhr: Portugal vs. Norwegen

18:00 Uhr: Spanien vs. Frankreich

20:30 Uhr: Deutschland vs. Dänemark

Dienstag, 27. Januar 2026, Hauptrunde, 3. Spieltag

15:30 Uhr: Schweiz vs. Island

18:00 Uhr: Slowenien vs. Kroatien

20:30 Uhr: Schweden vs. Ungarn

Mittwoch, 28. Januar 2026, Hauptrunde, 4. Spieltag

15:30 Uhr: Slowenien vs. Island

15:30 Uhr: Spanien vs. Portugal

18:00 Uhr: Deutschland vs. Frankreich

18:30 Uhr: Kroatien vs. Ungarn

20:30 Uhr: Schweiz vs. Schweden

20:30 Uhr: Dänemark vs. Norwegen

Termine der Handball-EM 2026 im Überblick

Vorrunde: 15. Januar bis 21. Januar 2026

Hauptrunde: 22. bis 28. Januar 2026

Spiel um Platz 5: 30. Januar 2026

Halbfinale: 30. Januar 2026

Spiel um Platz 3: 1. Februar 2026

Finale: 1. Februar 2026

Gruppen der Vorrunde der Handball-EM der Männer 2026

Die Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer wurde vom 15. Januar bis zum 21. Januar 2026 ausgetragen. In diesen sechs Vierergruppen wird gespielt.

Gruppe A: Deutschland, Spanien, Österreich, Serbien (in Herning)

Gruppe B: Dänemark, Nordmazedonien, Portugal, Rumänien (in Herning)

Gruppe C: Frankreich, Norwegen, Tschechien, Ukraine (in Oslo)

Gruppe D: Färöer, Montenegro, Schweiz, Slowenien (in Oslo)

Gruppe E: Georgien, Kroatien, Niederlande, Schweden (in Malmö)

Gruppe F: Island, Italien, Polen, Ungarn (in Kristianstad)

Spielplan der Vorrunde der Handball-EM der Männer 2026

In der Vorrunde der Europameisterschaft gingen 24 Nationalmannschaften an den Start, die in sechs Gruppen mit jeweils vier Teams eingeteilt wurden. Gespielt wird im Modus „jeder gegen jeden“, wobei sich die jeweils beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Hauptrunde qualifizieren.



Donnerstag, 15. Januar 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

18:00 Uhr: Spanien vs. Serbien, Endergebnis 29:27

18:00 Uhr: Frankreich vs. Tschechien, 42:28

20:30 Uhr: Deutschland vs. Österreich, 30:27

20:30 Uhr: Norwegen vs. Ukraine, 39:22

Freitag, 16. Januar 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

18:00 Uhr: Portugal vs. Rumänien, 40:34

18:00 Uhr: Slowenien vs. Montenegro, 41:40

18:00 Uhr: Island vs. Italien, 39:26

20:30 Uhr: Dänemark vs. Nordmazedonien, 36:24

20:30 Uhr: Färöer vs. Schweiz, 28:28

20:30 Uhr: Ungarn vs. Polen, 29:21

Samstag, 17. Januar 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

18:00 Uhr: Kroatien vs. Georgien, 32:29

20:30 Uhr: Schweden vs. Niederlande, 36:31

Samstag, 17. Januar 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

18:00 Uhr: Österreich vs. Spanien, 25:30

18:00 Uhr: Ukraine vs. Frankreich, 26:46

20:30 Uhr: Serbien vs. Deutschland, 30:27

20:30 Uhr: Tschechien vs. Norwegen, 25:29

Sonntag, 18. Januar 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

18:00 Uhr: Nordmazedonien vs. Portugal, 29:29

18:00 Uhr: Montenegro vs. Färöer, 24:37

18:00 Uhr: Polen vs. Island, 23:31

20:30 Uhr: Schweiz vs. Slowenien, 35:38

20:30 Uhr: Rumänien vs. Dänemark, 24:39

20:30 Uhr: Italien vs. Ungarn, 26:32

Montag, 19. Januar 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

18:00 Uhr: Niederlande vs. Kroatien, 29:35

20:30 Uhr: Georgien vs. Schweden, 29:38

Montag, 19. Januar 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

18:00 Uhr: Österreich vs. Serbien, 26:25

18:00 Uhr: Tschechien vs. Ukraine, 38:29

20:30 Uhr: Deutschland vs. Spanien, 34:32

20:30 Uhr: Frankreich vs. Norwegen, 38:34

Dienstag, 20. Januar 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

18:00 Uhr: Nordmazedonien vs. Rumänien, 24:23

18:00 Uhr: Montenegro vs. Schweiz, 26:43

18:00 Uhr: Polen vs. Italien, 28:29

20:30 Uhr: Dänemark vs. Portugal, 29:31

20:30 Uhr: Slowenien vs. Färöer, 30:27

20:30 Uhr: Ungarn vs. Island, 23:24

Mittwoch, 21. Januar 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

18:00 Uhr: Niederlande vs. Georgien, 31:26

20:30 Uhr: Schweden vs. Kroatien, 33:25



