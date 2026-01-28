Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Das sind der Spielplan, die Termine und Anwurfzeiten im Überblick.
Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Seit dem 22. Januar 2026 spielen zwölf Mannschaften in der Hauptrunde um den Einzug in das Halbfinale. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Anwurfzeiten von der Vorrunde über die Hauptrunde bis zum Finale bei der Handball-EM 2026.
Gruppen der Hauptrunde der Handball-EM der Männer 2026
In der Hauptrunde treten die verbliebenen zwölf Teams in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften gegeneinander an. Die Erst- und Zweitplatzierten ziehen ins Halbfinale ein, während die Drittplatzierten beider Gruppen im Spiel um Platz fünf aufeinandertreffen. Die Sieger der beiden Halbfinals kämpfen schließlich im Endspiel um den Titel des Handball-Europameisters 2026, während die unterlegenen Teams im Spiel um Platz drei die Bronzemedaille ausspielen.