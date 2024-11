Stuttgarter Spielplätze mit Café, Pizzeria und Co. nebenan Hier können Kinder spielen und Eltern schlemmen

Das Playdate auf dem Spielplatz macht mit Pizza, Kaffee und Co. doch gleich viel mehr Spaß. Wir zeigen euch, welche Spielplätze in Stuttgart einen Gastro-Betrieb direkt in unmittelbarer Nähe haben.