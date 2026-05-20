Die Wartezeit hat ein Ende. Nach einer umfassenden Sanierung ist der Spielplatz Auenland auf der Diezenhalde wieder freigegeben. Was Kinder nun tolles Neues erwartet.

Die Vorfreude war groß, nun können sie endlich wieder spielen und toben: Mehr als 50 Kinder und Eltern waren zum neu sanierten Spielplatz „Auenland“ auf der Diezenhalde 4.2 in Böblingen gekommen. Bei einer umfassenden Sanierung sind die zwei Spieltürme grundlegend erneuert und mit modernen, sicheren und attraktiven Spiel- und Klettermöglichkeiten ausgestattet worden. Nach der offiziellen Eröffnung mit Bonbon-Wurf und Band-Durchschnitt verteilten sich die Kinder schnell auf der gesamten Anlage und eroberten die Spielgeräte. Oberbürgermeister Stefan Belz lobte gemeinsam mit den Anwesenden das Ergebnis der Sanierung: „Ich freue mich sehr, dass das Auenland nun wieder fest in Kinderhänden ist. Hier ist ein richtig klasse Spielplatz entstanden.“

 

Die Holzteile auf dem Spielplatz Auenland waren morsch

Altersbedingt, mit zunehmend morschen Holzteilen und verschlissenen Aufstiegsnetzen, mussten nach 21 Jahren beide Spiel- und Klettertürme abgebaut werden. Mit der individuellen Planung und Gestaltung der neuen Türme war die Firma „Janko Spielgeräte“ aus Bad Urach beauftragt. Konzipiert für die etwas größeren Kinder, bietet der Umbau laut einer Pressemitteilung der Stadt „spannende und herausfordernde Spielaktivitäten“. Über ein Balken-Mikado geht es mit etwas Geschick in den ersten Aussichts- und Spielturm. Die Balancier-Brücke führt in den noch höher gebauten Rutschenturm. Dort kommen die Kinder über unterschiedliche Podeste bis zum Einstieg der Röhrenrutsche auf einer Höhe von knapp vier Metern. Die natürliche Gestaltung, der Einsatz der hellen Fensternetze und auch die offene Holzbauweise sollen für die Kinder eine einladende und frische Atmosphäre schaffen.