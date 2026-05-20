Die Wartezeit hat ein Ende. Nach einer umfassenden Sanierung ist der Spielplatz Auenland auf der Diezenhalde wieder freigegeben. Was Kinder nun tolles Neues erwartet.

Wolfgang Berger 20.05.2026 - 08:11 Uhr

Die Vorfreude war groß, nun können sie endlich wieder spielen und toben: Mehr als 50 Kinder und Eltern waren zum neu sanierten Spielplatz „Auenland“ auf der Diezenhalde 4.2 in Böblingen gekommen. Bei einer umfassenden Sanierung sind die zwei Spieltürme grundlegend erneuert und mit modernen, sicheren und attraktiven Spiel- und Klettermöglichkeiten ausgestattet worden. Nach der offiziellen Eröffnung mit Bonbon-Wurf und Band-Durchschnitt verteilten sich die Kinder schnell auf der gesamten Anlage und eroberten die Spielgeräte. Oberbürgermeister Stefan Belz lobte gemeinsam mit den Anwesenden das Ergebnis der Sanierung: „Ich freue mich sehr, dass das Auenland nun wieder fest in Kinderhänden ist. Hier ist ein richtig klasse Spielplatz entstanden.“