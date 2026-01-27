KI-Rennautos, Star-Wars-Modelle und Teppichknüpfen: Die Spielwarenbranche zielt zunehmend auf Erwachsene. Neuheiten sollen deren Spielfieber und Kreativität schüren.
27.01.2026 - 12:02 Uhr
Nürnberg - Spielende Erwachsene, kreative Beschäftigung und Spielzeug mit Künstlicher Intelligenz - das sind auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg in diesem Jahr die großen Trends. Gerade Produkte, die die Sammellust, das Spielfieber und Nostalgie bei der kaufkräftigen Zielgruppe der Erwachsenen schürten, seien ein wichtiger Zukunftsmarkt, sagt der Experte Stefan Will zur Eröffnung der Fachmesse.