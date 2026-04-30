Wer in den 80er Jahren aufwuchs, kam an der Action-Figuren He-Man kaum vorbei. Nun ist der amerikanische Schöpfer und Produktdesigner des erfolgreichen Muskelpakets mit 91 Jahren gestorben.
30.04.2026 - 02:27 Uhr
Los Angeles - Der amerikanische Spielzeug-Designer Roger Sweet, der in den 1980er Jahren unter anderem die Actionfigur He-Man schuf, ist tot. Ihr an Demenz erkrankter Mann sei am Dienstag friedlich gestorben, teilte seine Ehefrau Marlene Sweet der Deutschen Presse-Agentur mit. Er wurde 91 Jahre alt.