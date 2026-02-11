Weihnachten ist traditionell die beste Zeit für Spielzeug-Firmen. Diesmal konnte Hasbro die US-Importzölle zum Teil an Kunden weiterreichen, während Konkurrent Mattel die Börse enttäuschte.
11.02.2026 - 02:30 Uhr
El Segundo - Die Aktie des Spielzeugriesen Mattel hat nach einem schlechter als erwartet ausgefallenen US-Weihnachtsgeschäft auf einen Schlag mehr als ein Viertel ihres Werts verloren. Der Kurs fiel im nachbörslichen US-Handel um rund 28 Prozent. Mattel gehören Marken wie Barbie und Hot Wheels.