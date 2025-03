Der frühere Wirecard-Vorstand Marsalek soll einen russischen Spionagering aus mehreren Bulgaren in Großbritannien angeleitet haben. Jetzt werden drei Angeklagte schuldig gesprochen, die auch in Stuttgart aktiv gewesen sein sollen.

red/dpa 07.03.2025 - 16:56 Uhr

In einem spektakulären Fall der Spionage für Russland sind in London zwei Frauen und ein Mann aus Bulgarien schuldig gesprochen worden. Sie handelten mutmaßlich im Auftrag von Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, und wohl auch in Stuttgart, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Ihnen drohen Haftstrafen von bis zu 14 Jahren. Das Strafmaß soll noch verkündet werden.