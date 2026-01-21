Polizeieinsatz wegen Verdachts auf Russland-Spionage: Auch ein Ex-Offizier der Bundeswehr und ein Beamter sind unter Verdacht.
Der von der Bundesanwaltschaft verfügte Polizeieinsatz wegen mutmaßlicher Spionage für Russlands richtet sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch gegen zwei ehemalige Angehörige der Bundeswehr. Es handele sich dabei um einen erst kürzlich in Pension gegangenen Stabsoffizier sowie einen Beamten des höheren Dienstes, der die Bundeswehr vor mehr als 15 Jahren verlassen habe, wie es aus Militärkreisen hieß.