Wer lässt nachts Drohnen über einem Industriegebiet in Brunsbüttel fliegen? Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und die Innenministerin sagt Wachsamkeit zu.

dpa 23.08.2024 - 15:43 Uhr

Brunsbüttel/Kiel - Die Sicherheitsbehörden in Schleswig-Holstein gehen nach Worten von Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack den Drohnenflügen über einem Industriegebiet in Brunsbüttel mit größter Sorgfalt nach. "Die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder haben schon vor längerem vor Spionage und Sabotage gewarnt. Dies gilt weiterhin", teilte die CDU-Politikerin mit. "Wir gehen in Schleswig-Holstein selbstverständlich jedem Spionage- und Sabotageverdacht nach und sind sehr wachsam in diesem Bereich."