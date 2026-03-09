Spitzengastronomie Missbrauchsvorwürfe im Noma: Zeit für eine Zeitenwende
Das Restaurant Noma war ein Mekka. Doch hinter den Kulissen herrschte offenbar ein Klima der Angst, wie jetzt die „New York Times“ berichtet. Was die Enthüllungen bedeuten.
Dass es in der Gourmetszene in den letzten Wochen, excusez-moi, „brodelt“, das scheint noch zu untertrieben: es geht schließlich um das Noma, ein weltweit gefeiertes Restaurant.