Sollte die CDU die Landtagswahl gewinnen, soll es die „Wirtschaftsweisen“ auch fürs Land geben, sagt Spitzenkandidat Manuel Hagel. Welche Aufgaben der Sachverständigenrat erfüllen soll.
24.01.2026 - 08:40 Uhr
Die Südwest-CDU will sich im Falle eines Wahlsieges auch auf Landesebene von sogenannten Wirtschaftsweisen beraten lassen. „Wir wollen mehr und vor allem kontinuierlich Expertise an der Seite der Regierung etablieren und auch institutionalisieren – dazu gehören auch Frühjahrs- und Herbstgutachten für Baden-Württemberg“, sagte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung lässt sich in wirtschaftlichen Fragen schon seit vielen Jahren von fünf sogenannten „Wirtschaftsweisen“ beraten.