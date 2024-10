Die Berliner AfD zieht mit Spitzenkandidatin Beatrix von Storch in den Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025. Auf einem Parteitag in Jüterbog (Teltow-Fläming) votierten rund 87 Prozent für die 53-jährige Bundestagsabgeordnete. Sie erhielt 236 Ja-Stimmen bei 27 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen.

Von Storch, die im Bundestag stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist, führte die Berliner AfD bereits 2017 und 2021 in den Bundestagswahlkampf. Bei der Bundestagswahl 2021 (inklusive Teilwiederholung 2024) kam die Partei in Berlin auf 9,4 Prozent der Zweitstimmen.

von Storch sieht Wahl als „Kulturkampf“

Die Wahl am 28. September 2025 sieht von Storch als „Kulturkampf“, wie sie auf dem Parteitag sagte. „Wir stehen vor der Alternative einer links-woken Kulturrevolution oder einer geistig-moralischen Wende“, meinte sie.

„Unsere Werte, die wir lieben, an die wir glauben, für die wir kämpfen, sind Gott, Freiheit, Familie und Vaterland“, so von Storch. „Diese Werte wieder in Deutschland zu verankern, das ist die geistig–moralische Wende.“

Und die Politikerin formulierte noch ein Ziel: „Grün ist am Boden, die Ampel ist am Boden. Und als Nächstes überflügeln wir die CDU, übernehmen die Regierung.“