 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Von wegen exklusiv: Sternekoch aus der Traube Tonbach im Dekra Club

Spitzenküche in Stuttgart Von wegen exklusiv: Sternekoch aus der Traube Tonbach im Dekra Club

Spitzenküche in Stuttgart: Von wegen exklusiv: Sternekoch aus der Traube Tonbach im Dekra Club
1
Zwei Spitzenköche machen gemeinsame Sache: Florian Stolte (links) mit Philipp Kovacs im Dekra Club. Foto: Ring

Für einen Abend öffnet sich das sonst nur Mitgliedern vorbehaltene Restaurant in der Dekra-Zentrale. Der ehemalige Zweisternekoch Philipp Kovacs hat Florian Stolte eingeladen.

Lokales: Matthias Ring (mri)

Normalerweise steht das Club-Restaurant in der Zentrale der Prüfgesellschaft Dekra in Vaihingen nur Mitgliedern zur Verfügung. Im Schnitt seien dort mittags vier, fünf Tische belegt – auch mit internationalen Geschäftspartnern, denn „die Liebe zum guten Essen verbindet“, sagt Philipp Kovacs. Als einer der besten Köche der Region ist er mit seinem Souschef Florian Pentzlin seit Sommer vergangenen Jahres dort für die Küche zuständig. Bis zur Schließung des Restaurants Goldberg in Fellbach waren die beiden mit zwei Michelin-Sternen dekoriert.

 

Nun also sind sie exklusiv für die Dekra im Einsatz. 950 Mitglieder immerhin habe der Club derzeit, für den Philipp Kovacs die „Herausforderung des Generationenwechsels“ sieht. Mit seinem Team verantwortet er zusätzlich 700 Essen am Tag in der Dekra-Kantine. Das Vorzeigeobjekt aber ist das Club-Restaurant mit seinem gediegenen Ambiente – auch wenn es eben nicht von allen gesehen werden kann. Aber das könnte sich zumindest mit besonderen Events unter dem Arbeitstitel „Open Club Nights“ ändern.

Unsere Empfehlung für Sie

Wechsel im Club-Restaurant von Dekra: Zwei-Sterne-Koch steht wieder am Herd – exklusiv für Mitglieder

Wechsel im Club-Restaurant von Dekra Zwei-Sterne-Koch steht wieder am Herd – exklusiv für Mitglieder

Öffentliche Anerkennung hatten Philipp Kovacs und Florian Pentzlin zur Genüge: Unter ihrer Ägide galt das Fellbacher Restaurant Goldberg als das beste in der Region Stuttgart. Nun zaubern sie wieder Menüs – allerdings im nicht-öffentlichen Restaurant von Dekra.

Einen solchen Abend hat es nun für 55 Gäste, die Hälfte davon externe, mit einem Four-Hands-Dinner gegeben, bei dem ein Gastkoch seine Gerichte zum Menü beisteuert. Und der kommt aus einem der besten Häuser Deutschlands – der Traube Tonbach in Baiersbronn. Florian Stolte ist dort Küchenchef des Sternerestaurants 1789 und des Schatzhauser, denn die Traube Tonbach hat ja mehr zu bieten als „nur“ die weltberühmte Schwarzwaldstube mit ihren drei Sternen.

Für das 1789, das nach dem Gründungsjahr der Traube benannt ist, habe man sich inzwischen „mit einer ganz anderen Sprache eine eigene Fangemeinde“ aufgebaut, so Florian Stolte. Im Gegensatz zur französischen Klassik in der Schwarzwaldstube ist Stoltes Stil stark asiatisch beeinflusst. „Ich habe inzwischen 16 Stempel aus Bangkok im Reisepass“, erzählt der Sternekoch über seine kulinarischen Reisen, die ihn dazu inspirierten, „Street Food in Fine Dining umzusetzen“. Nicht nur das Faible für asiatische Aromen verbindet ihn mit Philipp Kovacs. Die zwei kennen sich seit 16 Jahren, trafen sich erstmals bei Otto Koch, einem Vorreiter der deutschen Gourmetküche, hatten einige Projekte in München und „eine gemeinsame Zeit, die uns bis heute prägt“, in der Vila Joya in Albufeira.

Ein Gang des Menüs: Balfego Tuna.

Die Reihenfolge ihres Menüs im Dekra Club haben die beiden nach dem Verkosten der Gänge in letzter Minute geändert. So wird der schwarze Seehecht von Kovacs mit seinen runden Topinambur- und Trüffel-Aromen vor den Säurespitzen von Stoltes Gänseleber mit Papaya und Tom Kha serviert. Weitere Topprodukte davor und danach: Balfego Tuna (Dekra) und Wagyu (1789). Das Luxusrind wird hier natürlich nicht als Rostbraten interpretiert, der auf dem Stuttgarter Weindorf mit seinem Preis von 85 Euro viel Aufsehen erregt hatte, sondern als Filet mit Spitzkohl und Butternut-Kürbis in einer kostbaren Asia-Jus.

Unsere Empfehlung für Sie

„Guide Michelin“: Baden-Württemberg ist bei den Sternen immer noch spitze

„Guide Michelin“ Baden-Württemberg ist bei den Sternen immer noch spitze

In Baden-Württemberg gibt es bundesweit die meisten Sterne-Restaurants. Drei neue Lokale hat der Guide Michelin in diesem Jahr in die Liste aufgenommen.

Apropos Preise: Mit 239 Euro für das Menü inklusive Getränke war der Abend – verglichen mit ähnlich hochkarätigen Events – ein Schnäppchen. Denn zu Gast waren auch die Weingüter Wegeler & Weingut Krone Assmannshausen. Die Raritäten aus den Spitzenlagen im Rheingau und an der Mosel könnten regulär einen Sternemenüpreis toppen. Insbesondere die Rieslinge sind weltberühmt. So erzählt der Vertriebsleiter Herwig Hacker, dass Konrad Adenauer vor 70 Jahren einige Wegeler-Rieslinge mit nach Moskau genommen habe, um erfolgreich die letzten deutschen Kriegsgefangenen heraus zu verhandeln. Bleibt zu hoffen, dass es im Dekra Club viele weitere Abende gibt, die über solch exklusive Rahmen hinausgehen.

Weitere Themen

Liveblog zum Cannstatter Volksfest: Auch Elvis liebt Stuttgart

Liveblog zum Cannstatter Volksfest Auch Elvis liebt Stuttgart

Auf dem 178. Cannstatter Volksfest in Stuttgart wird wieder gefeiert – in den Festzelten und rundherum. Wir begleiten das Traditionsfest täglich mit unserem Liveblog.
Von Unserer Redaktion
Spitzenküche in Stuttgart: Von wegen exklusiv: Sternekoch aus der Traube Tonbach im Dekra Club

Spitzenküche in Stuttgart Von wegen exklusiv: Sternekoch aus der Traube Tonbach im Dekra Club

Für einen Abend öffnet sich das sonst nur Mitgliedern vorbehaltene Restaurant in der Dekra-Zentrale. Der ehemalige Zweisternekoch Philipp Kovacs hat Florian Stolte eingeladen.
Von Matthias Ring
Protest in Stuttgart: Große Friedensdemonstration in der Innenstadt

Protest in Stuttgart Große Friedensdemonstration in der Innenstadt

In Stuttgart gibt es am Tag der Deutschen Einheit eine große Friedensdemonstration. Bis zu 10.000 Menschen werden in der Innenstadt erwartet.
Cannstatter Volksfest: Das Volksfest-Outfit des Tages

Cannstatter Volksfest Das Volksfest-Outfit des Tages

Was ziehen wir an? Diese Frage gehört zu jedem Wasen-Besuch. Unsere Zeitung kürt während des Volksfests täglich ein Outfit. Im Anschluss können unsere Leser abstimmen.
Von Tim Höhn
Krimi-Autor Jochen Bender: Ein rotes Kleid und viel Psychologie – darum geht es im neuen Stuttgart-Krimi

Krimi-Autor Jochen Bender Ein rotes Kleid und viel Psychologie – darum geht es im neuen Stuttgart-Krimi

Der Stuttgarter Jochen Bender forschte als Psychologe bei den Kriminalisten, arbeitete im Knast und hat nun einen Vermissten-Fall literarisch aufgearbeitet. Worum es geht.
Von Iris Frey
Zwischen Hip-Hop und Stäffele: Virale Fruit Cakes auf dem Volksfest im Test

Zwischen Hip-Hop und Stäffele Virale Fruit Cakes auf dem Volksfest im Test

Fruit Cakes auf dem Wasen – say what?! Ja, ihr habt richtig gelesen und Bartek hat die gehypte Süßspeise für uns getestet.
Von Bartek Nikodemski
Konzert in Stuttgart: Amerikanisches Idyll – So war’s bei Counting Crows im LKA Longhorn

Konzert in Stuttgart Amerikanisches Idyll – So war’s bei Counting Crows im LKA Longhorn

Kinder der 90er kennen ihren Hit „Mr. Jones“ mit ziemlicher Sicherheit. Am Donnerstag waren Counting Crows zu Gast im LKA Longhorn – und verbreiteten harmlos-freundliche Zuversicht.
Von Kathrin Horster
Neubau der Nikolauspflege: In dieser Stuttgarter Schule sprechen die Wände zu den Schülern

Neubau der Nikolauspflege In dieser Stuttgarter Schule sprechen die Wände zu den Schülern

Im Betty-Hirsch-Schulzentrum ist auch an kleinste Details gedacht worden, um den Schulalltag für blinde und sehbehinderte Schüler zu erleichtern. Was sagen diese selbst dazu?
Von Viola Volland
Vorwürfe gegen Stuttgarter Bar: Dreiste Copycats? Bar aus Madrid prüft rechtliche Mittel

Vorwürfe gegen Stuttgarter Bar Dreiste Copycats? Bar aus Madrid prüft rechtliche Mittel

Die spanische Bar Gilda Haus wirft einer Stuttgarter Bar eine Verletzung des Urheberrechts vor. Die Betreiberinnen erreichten sogar Solidaritätsbekundungen aus Stuttgart.
Von Carina Kriebernig
Essen auf dem Cannstatter Wasen: Göckele schlägt Gourmet – „Ich brauche im Zelt keine Luxusprodukte“

Essen auf dem Cannstatter Wasen Göckele schlägt Gourmet – „Ich brauche im Zelt keine Luxusprodukte“

Ein Rundgang durch die Festzelte zeigt: Der Cannstatter Wasen bleibt kulinarisch ein Fest fürs Volk. Luxusfood gibt es nur in wenigen Logen.
Von Anja Wasserbäch
Weitere Artikel zu Stuttgart Restaurant Traube Tonbach Dekra Essen
 