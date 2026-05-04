Tausende Menschen in Baden-Württemberg verdienen jedes Jahr eine Million Euro – und sogar noch mehr. Die Zahl wächst – und in Stuttgart leben besonders viele Großverdiener.
04.05.2026 - 14:36 Uhr
Die Anzahl der Spitzenverdiener mit einem Einkommen von einer Million Euro und mehr ist im Südwesten weiter gestiegen. 2022 gab es in Baden-Württemberg 5.676 Einkommensmillionärinnen und -millionäre, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart mitteilte. Das waren 234 mehr als ein Jahr zuvor. Aktuellere Zahlen lagen nicht vor. Wegen der langen Fristen zur Einreichung einer Steuererklärung warten die Statistiker eine längere Zeit ab, bevor sie Zahlen zu diesem Thema auswerten.