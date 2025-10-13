Bei einem Wettkampf ist die 18-Jährige aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg) unkontrolliert gefallen. Gebrochen scheint nichts zu sein, die Athletin hat aber noch Schmerzen.

Einen echten Schockmoment hat Nicola Wulf am Wochenende bei einem Wettkampf zur Ninja-Bundesliga in Witten erlebt. Die 18-jährige aus Steinheim, die zu den besten Athletinnen in diesem Extremsport zählt, stürzte rückwärts von einem Hindernis und landete auf dem Kopf. Zwar schlug sie in einem dicken Sicherheitsluftkissen auf, dennoch hat sich die junge Frau verletzt – wenn auch glücklicherweise zumindest nichts gebrochen ist.

Auf ihrem Instagram-Kanal schreibt Nicola Wulf, dass sie unkontrolliert gefallen sei. „In der Luft habe ich gemerkt, dass ich direkt auf meinem Kopf lande, und als ich aufgekommen bin, hat irgendwas geknackt“, erklärt die Schülerin vom Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium. Im ersten Moment habe sie überhaupt keine Schmerzen verspürt. „Aber als mein Nacken dann doch immer mehr wehgetan hat, hatte ich die Gedanken, dass vielleicht doch irgendwas Schlimmes passiert ist, da sowas bei anderen auch schon schlimmer ausgegangen ist“, schreibt sie in den sozialen Medien.

Ärzte können keinen Bruch feststellen

Nach dem Wettkampf habe sie ein Krankenhaus aufgesucht, um sich durchchecken zu lassen. Die Ärzte gaben eine erste Entwarnung und konnten zumindest keinen Bruch feststellen. „Ich habe wirklich Glück gehabt, dass da ein Airbag war, sonst hätte das wirklich sehr kritisch enden können“, resümiert Nicola Wulf.

Wobei die Sache noch nicht ganz ausgestanden zu sein scheint. Die Schülerin hatte auch am Montag noch mit den Folgen des Sturzes zu kämpfen, litt unter Schmerzen. Nicola müsse in den nächsten Tagen ärztlich genauer untersucht werden, heißt es vonseiten ihrer Familie.

Die Jugendliche ist in ihrem Sport ein echter Star, wurde im vergangenen Jahr auch einem breiteren Publikum bekannt, als sie die Frauenkonkurrenz in der TV-Show Ninja Warrior Germany gewonnen hat.