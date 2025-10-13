Bei einem Wettkampf ist die 18-Jährige aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg) unkontrolliert gefallen. Gebrochen scheint nichts zu sein, die Athletin hat aber noch Schmerzen.
13.10.2025 - 17:00 Uhr
Einen echten Schockmoment hat Nicola Wulf am Wochenende bei einem Wettkampf zur Ninja-Bundesliga in Witten erlebt. Die 18-jährige aus Steinheim, die zu den besten Athletinnen in diesem Extremsport zählt, stürzte rückwärts von einem Hindernis und landete auf dem Kopf. Zwar schlug sie in einem dicken Sicherheitsluftkissen auf, dennoch hat sich die junge Frau verletzt – wenn auch glücklicherweise zumindest nichts gebrochen ist.