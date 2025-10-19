Oldtimer, Unimogs und Traktoren – die Spitzkraut Classics sind fester Bestandteil des Krautfests. In diesem Jahr war auch ein ganz besonderes Fahrzeug dabei. Wir haben die Bilder.

Es ist Krautfest-Wochenende – und zum 20. Mal sind auch die Spitzkraut Classics in Leinfelden rund um den Neuen Markt wieder mit dabei. Traditionell reihen sich die Fahrzeuge im Bereich Bahnhofstraße auf, bevor es dann zum großen Korso rund um den Festbereich geht. Und was da alles mitfährt: Oldtimer in allen möglichen Ausführungen, Motorräder, Unimogs, Traktoren.

Ein besonderer Gast ist in diesem Jahr der erste Lastwagen der Welt. Der Original-Nachbau des Lastwagens von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach wurde jüngst komplett restauriert, wieder fahrbar gemacht und stand im Foyer der Zentrale von Daimler Trucks in Leinfelden. Jürgen Burkhardt, Präsident des Bart- und Kulturclubs „Belle Moustache“ und gut bekannt in Leinfelden-Echterdingen, hat es geschafft, den Lastwagen zu den Spitzkraut Classics zu holen.

Oldtimer gehören zum Krautfest dazu

Beim Krautfest sind die Oldtimer jedes Jahr ein fester Bestandteil. Oft sitzen in den Gefährten auch bekannte Gesichter und fahren unter dem Jubel der Zuschauer und Zuschauerinnen eine Runde um den Festplatz, bevor die Fahrzeuge wieder im Bereich Bahnhofstraße/Musberger Straße abgestellt und angeschaut werden können.

