Oldtimer, Unimogs und Traktoren – die Spitzkraut Classics sind fester Bestandteil des Krautfests. In diesem Jahr war auch ein ganz besonderes Fahrzeug dabei. Wir haben die Bilder.
19.10.2025 - 19:00 Uhr
Es ist Krautfest-Wochenende – und zum 20. Mal sind auch die Spitzkraut Classics in Leinfelden rund um den Neuen Markt wieder mit dabei. Traditionell reihen sich die Fahrzeuge im Bereich Bahnhofstraße auf, bevor es dann zum großen Korso rund um den Festbereich geht. Und was da alles mitfährt: Oldtimer in allen möglichen Ausführungen, Motorräder, Unimogs, Traktoren.