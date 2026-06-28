Splashdiving-Cup in Sindelfingen Der Traum vom Zwei-Sekunden-Flug
Fast 140 Teilnehmer haben beim Splashdiving-Cup im Sindelfinger Freibad vor allem jede Menge Spaß. Einen Wermutstropfen gab es aber doch.
Fast 140 Teilnehmer haben beim Splashdiving-Cup im Sindelfinger Freibad vor allem jede Menge Spaß. Einen Wermutstropfen gab es aber doch.
Fast 140 mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer stürzten sich am Wochenende beim Splashdiving-Cup vom Ein- und Drei-Meter-Brett oder sogar vom Zehn-Meter-Turm ins Sprungbecken des Sindelfinger Freibades. „Näher kommt man ans Fliegen nicht ran“, schwärmte der Landshuter Leon Enke, der schon seit zehn Jahren regelmäßig am Sindelfinger Splashdiving-Cup teilnimmt, vom ganz besonderen Gefühl der scheinbar schwerelosen zwei Sekunden beim Sprung vom Zehn-Meter-Turm.