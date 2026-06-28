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Splashdiving-Cup in Sindelfingen Der Traum vom Zwei-Sekunden-Flug

Splashdiving-Cup in Sindelfingen: Der Traum vom Zwei-Sekunden-Flug
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Fast wie Fliegen: Die Teilnehmer des Splashdiving-Cups in Sindelfingen sprangen teilweise vom Zehn-Meter-Turm. Foto: Stefanie Schlecht

Fast 140 Teilnehmer haben beim Splashdiving-Cup im Sindelfinger Freibad vor allem jede Menge Spaß. Einen Wermutstropfen gab es aber doch.

Fast 140 mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer stürzten sich am Wochenende beim Splashdiving-Cup vom Ein- und Drei-Meter-Brett oder sogar vom Zehn-Meter-Turm ins Sprungbecken des Sindelfinger Freibades. „Näher kommt man ans Fliegen nicht ran“, schwärmte der Landshuter Leon Enke, der schon seit zehn Jahren regelmäßig am Sindelfinger Splashdiving-Cup teilnimmt, vom ganz besonderen Gefühl der scheinbar schwerelosen zwei Sekunden beim Sprung vom Zehn-Meter-Turm.

 

Nicht nur aus Bayern, sondern aus ganz Deutschland bis nach Leipzig oder Kiel und sogar aus Österreich und der Schweiz kamen die begeisterten Anhänger dieser Sportart zwischen zehn und 45 Jahren nach Sindelfingen, um ihre besonderen Momente und die Gemeinschaft mit den Sportkameradinnen und -kameraden zu genießen. „Damit haben wir den Teilnehmerrekord aus dem Vorjahr gebrochen“, freute sich der Hauptorganisator Christian Carl, der zusammen mit seinen Mitstreitern von der Splashdiving Crew Sindelfingen erneut ein Riesenereignis auf die Beine gestellt hatte.

Die Platzierungen waren oft zweitrangig

Während fast ganz Deutschland am Samstag und Sonntag unter nie dagewesener Hitze mit Rekordtemperaturen ächzte, landeten die Splashdiver nach ihren oft spektakulären Flügen mit Salti und Schrauben ganz automatisch im kühlenden Nass. Und je nach Landung bekam dabei auch das begeisterte Publikum am Beckenrand eine kalte Dusche.

Die Platzierungen in den verschiedenen Wettbewerben waren dagegen oft zweitrangig. „Es macht einfach gute Laune, mit den anderen Leuten zu springen“, schwärmte der 19-jährige Tim aus Leipzig, während er ganz nebenbei beim Zehn-Meter-Trampdiving mit glatten 30 Punkten die Höchstnote abräumte.

„Es macht einfach gute Laune mit den anderen Leuten zu springen.“

Tim, Splashdiver aus Leipzig

Während es beim Zehn-Meter-Best Splash schlicht um die größten und höchsten Spritzer ging und mancher dafür sogar rote und blaue Flecken gerne in Kauf nahm, wurden beim Drei-Meter-Best Trick vorher angesagte und möglichst exakt ausgeführte Höchstschwierigkeiten bewertet.

Die Teilnehmer vermissten den Kran

Mit am Start unter den Frauen im Feld war auch die Kielerin Gesa Kautz. „Ich bin ganz stolz“, strahlte die ausgebildete Trampolinturnerin trotz eines veritablen Bauchklatschers über den eigenen Mut bei der persönlichen Premiere im Wasserspringen. „Da habe ich beim doppelten Rückwärtssalto einfach zu früh geöffnet“, analysierte sie sofort fachmännisch ihren Fauxpas. Der allerdings die gute Laune mit anschließendem Nachtspringen und Hängemattenübernachtung im Sindelfinger Freibad kaum trübte.

Die Teilnehmer zeigten oft waghalsig anmutende Sprünge. Foto: Stefanie Schlecht

Und auch sonst war fast alles super und die Teilnehmer hatten vor allem jede Menge Spaß. Ein kleiner Wermutstropfen allerdings blieb: Der diesmal fehlende Kran, der in den vergangenen Jahren Sprünge aus 20, 30 Metern und noch darüber ermöglichte. „Wir kommen nächstes Jahr zu 100 Prozent wieder“, sagte der Kieler Per Ole Kuchenbuch, „hoffentlich ist dann auch der Kran wieder mit dabei.“

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