Im Coronajahr 2021 kamen viele Kinder zur Welt – die Vierjährigen drängen nun verstärkt in die Sportvereine. Erfahrungen dazu aus Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt.
22.10.2025 - 14:00 Uhr
Kein Kind sollte ohne Sport sein, ist die Devise von Christina Baumann, Geschäftsführerin des TV Echterdingen. Dazu passt eine Kooperation zwischen den vier großen Sportvereinen in Leinfelden-Echterdingen und der Stadtverwaltung. Sie wurde 2022 ins Leben gerufen mit dem Ziel Bewegung in die Kitas und Schulen der Stadt zu tragen sowie Mädchen und Jungen für unterschiedliche Sportarten zu begeistern.