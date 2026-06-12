In Sindelfingen macht vom 22. Juni an die Wanderausstellung „Faszination Sport“ Halt. Sie zeigt auch den Fußball-Weltmeister Lionel Messi im Moment seines größten Erfolgs.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ist frisch angepfiffen. Bis zur Eröffnung der Wanderausstellung „2x26 | Faszination Sport“ der Sportregion Stuttgart in Sindelfingen ist es noch eine Weile hin. Vom 22. Juni bis zum 17. Juli werden die Fotos im Floschenstadion zu sehen sein. Dabei präsentieren die vielfach ausgezeichneten Fotografen Benjamin Lau und Tom Weller jeweils 26 ihrer eindrucksvollsten Werke. Zu sehen ist unter anderem eine Aufnahme, wie der Argentinier Lionel Messi nach dem gewonnenen WM-Finale in Katar überglücklich den WM-Pokal in Händen hält.

 

Sportfotografie fasziniert, weil sie flüchtige Momente in bleibende Emotionen verwandelt. Sie hält Sieg und Niederlage, Anspannung und Erlösung in Sekundenbruchteilen fest. Tom Weller wurde 1999 in Filderstadt geboren und wuchs in Süßen auf. Benjamin Lau, Jahrgang 1978, wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Großbettlingen bei Nürtingen.

Eleganz, Kraft und Anspannung - Sport und Stadtsilhouette gehen hier eine Symbiose ein. Foto: Benjamin Lau

Eröffnet wird die Ausstellung am 22. Juni um 19 Uhr bei einer Vernissage durch Oberbürgermeister Markus Kleemann. Der Eintritt ist frei.