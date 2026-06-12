In Sindelfingen macht vom 22. Juni an die Wanderausstellung „Faszination Sport“ Halt. Sie zeigt auch den Fußball-Weltmeister Lionel Messi im Moment seines größten Erfolgs.

Wolfgang Berger 12.06.2026 - 10:03 Uhr

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ist frisch angepfiffen. Bis zur Eröffnung der Wanderausstellung „2x26 | Faszination Sport“ der Sportregion Stuttgart in Sindelfingen ist es noch eine Weile hin. Vom 22. Juni bis zum 17. Juli werden die Fotos im Floschenstadion zu sehen sein. Dabei präsentieren die vielfach ausgezeichneten Fotografen Benjamin Lau und Tom Weller jeweils 26 ihrer eindrucksvollsten Werke. Zu sehen ist unter anderem eine Aufnahme, wie der Argentinier Lionel Messi nach dem gewonnenen WM-Finale in Katar überglücklich den WM-Pokal in Händen hält.