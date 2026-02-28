Welche Sender zeigen heute Sport live im Free-TV und Pay-TV? Gibt es kostenlose Übertragungen im Livestreaming? Der Sporttag mit allen Highlights im deutschen Fernsehen im Überblick.

Digital Desk: Florian Huth

Jeden Tag werden in Deutschland bei vielen Fernsehsendern und Streaming-Anbietern die unterschiedlichsten Sportarten live im TV und Stream übertragen. Aufgrund der Vielzahl an Anbietern ist es für den Sportfan jedoch schwer den Überblick zu behalten. Hier erfahrt ihr alles zu den Sportübertragungen am Samstag, dem 28. Februar 2026.

 
  • 01:00 - 05:00 Uhr: Eishockey: NHL – Florida Panthers - Buffalo Sabres (DAZN)

  • 01:00 - 05:00 Uhr: Eishockey: NHL – Washington Capitals - Vegas Golden Knights (DAZN)

  • 01:57 - 04:57 Uhr: Basketball: NCAA – Michigan - Illinois (Big 10 - Mens) (DAZN)

  • 03:00 - 07:00 Uhr: Eishockey: NHL – Utah Mammoth - Minnesota Wild (DAZN)

  • 03:27 - 06:27 Uhr: Basketball: NBA – Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets (DAZN)

  • 04:00 - 08:00 Uhr: Eishockey: NHL – Anaheim Ducks - Winnipeg Jets (DAZN)

  • 06:45 - 07:40 Uhr: Moto3: Großer Preis von Thailand – Qualifying (DF1)

  • 06:45 - 07:40 Uhr: Moto3: Großer Preis von Thailand – Qualifying - GP Thailand (Sky Sport Top Event HD)

  • 07:40 - 08:25 Uhr: Moto2: Großer Preis von Thailand – Qualifying (DF1)

  • 07:40 - 08:30 Uhr: Moto2: Großer Preis von Thailand – Qualifying - GP Thailand (Sky Sport Top Event HD)

  • 08:30 - 10:00 Uhr: MotoGP: Großer Preis von Thailand – Sprint - GP Thailand (Sky Sport Top Event HD)

  • 09:00 - 09:25 Uhr: MotoGP: Großer Preis von Thailand – Sprint Rennen (DF1)

  • 09:55 - 18:00 Uhr: Sportschau – u.a. DEL, Ski alpin, Skifliegen, Rodeln, Snowboard, Skispringen, Biathlon, Langlauf, Leichtathletik (ARD)

  • 09:55 - 11:25 Uhr: Eurosport WinterSports – Winter Sports on Eurosport 1 (DAZN)

  • 10:00 - 11:45 Uhr: Ski alpin: Weltcup – Super-G Damen, aus Soldeu (Eurosport)

  • 10:05 - 11:45 Uhr: Ski Freestyle: Weltcup – Skicross Damen und Herren, aus Kopaonik (Eurosport2)

  • 11:30 - 14:30 Uhr: Golf: DP World Tour – Tag 3 (MagentaSport)

  • 11:45 - 13:15 Uhr: Ski alpin: Weltcup – Abfahrt Herren, aus Garmisch-Partenkirchen (Eurosport)

  • 12:30 - 15:00 Uhr: Fußball: 2. Bundesliga – Samstags-Konferenz, 24. Spieltag (Sky Sport Bundesliga / Top Event HD)

  • 12:30 - 15:00 Uhr: Fußball: 2. Bundesliga – Arminia Bielefeld - Hannover 96 (Sky Sport Bundesliga)

  • 12:30 - 15:00 Uhr: Fußball: 2. Bundesliga – 1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07 (Sky Sport Bundesliga)

  • 12:30 - 15:00 Uhr: Fußball: 2. Bundesliga – Holstein Kiel - SV Elversberg (Sky Sport Bundesliga)

  • 12:35 - 15:35 Uhr: Motorsport: Porsche Sprint Challenge Southern Europe – Barcelona (DAZN)

  • 13:00 - 19:00 Uhr: MMA: Rajadamnern World Series Muay Thai (DAZN)

  • 13:12 - 15:27 Uhr: Fußball: National League – Morecambe - York City (DAZN)

  • 13:25 - 15:40 Uhr: Fußball: Serie A – US Cremonese - AC Mailand (DAZN)

  • 13:30 - 16:30 Uhr: Fußball: 3. Liga – Konferenz, Spieltag 26 (MagentaSport)

  • 13:47 - 16:02 Uhr: Fußball: La Liga – Rayo Vallecano - Athletic Bilbao (DAZN)

  • 13:55 - 16:10 Uhr: Fußball: Bundesliga – Konferenz, 24. Spieltag (DAZN)

  • 15:15 - 17:45 Uhr: Fußball: Bundesliga – Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 (Sky / DAZN)

  • 15:15 - 17:45 Uhr: Fußball: Bundesliga – Werder Bremen - 1. FC Heidenheim (Sky / DAZN)

  • 15:15 - 17:30 Uhr: Fußball: Bundesliga – Borussia M'gladbach - 1. FC Union Berlin (Sky / DAZN)

  • 15:30 - 17:00 Uhr: Motorsport: IndyCar Series – Training in St. Petersburg (Sky Sport F1)

  • 15:45 - 18:45 Uhr: Volleyball: DVV-Pokal der Damen – Finale (Sport1)

  • 16:02 - 18:17 Uhr: Fußball: La Liga – FC Barcelona - FC Villarreal (DAZN)

  • 16:37 - 18:52 Uhr: Fußball: Ligue 1 – Rennes - Toulouse (DAZN)

  • 17:30 - 21:30 Uhr: Fußball: Bundesliga – Borussia Dortmund - FC Bayern München, Topspiel (Sky)

  • 18:25 - 22:25 Uhr: Eishockey: NHL – New York Rangers - Pittsburgh Penguins (DAZN)

  • 19:00 - 21:00 Uhr: Basketball: NBA – Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers (Amazon Prime Sports)

  • 19:30 - 22:00 Uhr: Handball: Bundesliga – THW Kiel - VfL Gummersbach (Dyn)

  • 20:00 - 23:00 Uhr: Fußball: 2. Bundesliga – SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 (Sky / RTL)

  • 20:42 - 22:57 Uhr: Fußball: Ligue 1 – Le Havre - PSG (DAZN)

  • 20:47 - 23:02 Uhr: Fußball: La Liga – Real Oviedo - Atlético Madrid (DAZN)

  • 21:55 - 01:55 Uhr: Eishockey: NHL – San Jose Sharks - Edmonton Oilers (DAZN)

  • 22:30 - 00:00 Uhr: Motorsport: IndyCar Series – Qualifying St. Petersburg (Sky Sport F1)

  • 00:00 - 04:00 Uhr: Eishockey: NHL – Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks (DAZN)

  • 02:30 - 05:30 Uhr: Basketball: NBA – LA Lakers @ Golden State Warriors (Sky)

  • 05:35 - 07:00 Uhr: Moto3: Großer Preis von Thailand – Rennen (Sky Sport Top Event HD)

  • 06:00 - 07:00 Uhr: Moto3: Großer Preis von Thailand – Rennen (DF1)

Sport live im TV und Stream: Wer zeigt was?

Wer in Deutschland regelmäßig Sport live verfolgen will, kommt an mehreren Sendern und Plattformen nicht vorbei. Große, reichweitenstarke Ereignisse laufen weiterhin im Free-TV bei ARD und ZDF, etwa Olympische Spiele, Fußball-Länderspiele oder bedeutende Wintersport-Wettbewerbe. Auch RTL zeigt immer wieder ausgewählte Sportrechte, beispielsweise im Fußball oder Motorsport.

Den größten Teil des täglichen Live-Sports findet man jedoch im Pay- und Streamingbereich. Sky Deutschland setzt traditionell auf die Bundesliga, die Formel 1 und zahlreiche internationale Wettbewerbe, während DAZN mit Champions League, internationalen Fußballligen und US-Sportarten punktet. Ergänzend liefert Eurosport ein breites Portfolio von Radsport bis Wintersport, Sport1 bedient Nischensport und Shows, und Plattformen wie MagentaSport sichern sich gezielt Rechte etwa im Eishockey oder Basketball. Insgesamt ist das Angebot stark zersplittert – wer möglichst viel sehen möchte, braucht heute meist mehrere Abos.