Wer in Deutschland regelmäßig Sport live verfolgen will, kommt an mehreren Sendern und Plattformen nicht vorbei. Große, reichweitenstarke Ereignisse laufen weiterhin im Free-TV bei ARD und ZDF, etwa Olympische Spiele, Fußball-Länderspiele oder bedeutende Wintersport-Wettbewerbe. Auch RTL zeigt immer wieder ausgewählte Sportrechte, beispielsweise im Fußball oder Motorsport.

Den größten Teil des täglichen Live-Sports findet man jedoch im Pay- und Streamingbereich. Sky Deutschland setzt traditionell auf die Bundesliga, die Formel 1 und zahlreiche internationale Wettbewerbe, während DAZN mit Champions League, internationalen Fußballligen und US-Sportarten punktet. Ergänzend liefert Eurosport ein breites Portfolio von Radsport bis Wintersport, Sport1 bedient Nischensport und Shows, und Plattformen wie MagentaSport sichern sich gezielt Rechte etwa im Eishockey oder Basketball. Insgesamt ist das Angebot stark zersplittert – wer möglichst viel sehen möchte, braucht heute meist mehrere Abos.