Welche Sender zeigen heute Sport live im Free-TV und Pay-TV? Gibt es kostenlose Übertragungen im Livestreaming? Der Sporttag mit allen Highlights im deutschen Fernsehen im Überblick.

Digital Desk: Florian Huth

Jeden Tag werden in Deutschland bei vielen Fernsehsendern und Streaming-Anbietern die unterschiedlichsten Sportarten live im TV und Stream übertragen. Aufgrund der Vielzahl an Anbietern ist es für den Sportfan jedoch schwer den Überblick zu behalten. Hier erfahrt ihr alles zu den Sportübertragungen am Montag, dem 02. März 2026.

 
  • 01:55 - 04:55 Uhr: Basketball: NBA – Boston Celtics - Philadelphia 76ers (DAZN)
  • 02:00 - 06:00 Uhr: Eishockey: NHL – Anaheim Ducks - Calgary Flames (DAZN)
  • 16:00 - 17:45 Uhr: Radsport: Le Samyn der Damen – Eintagesrennen der Damen (Eurosport)
  • 17:45 - 20:00 Uhr: Fußball: U23-Testspiel der Frauen – Norwegen - Deutschland (DF1)
  • 18:15 - 20:30 Uhr: Fußball: Serie A – Pisa - Bologna (DAZN)
  • 18:50 - 21:00 Uhr: Basketball: WM-Qualifikation – Türkei - Serbien, Spieltag 4 (MagentaSport)
  • 19:10 - 21:30 Uhr: Handball: 2. Bundesliga – VfL Lübeck-Schwartau - HC Elbflorenz 2006 (Dyn Highlights)
  • 19:45 - 22:45 Uhr: Eishockey: NHL – Nashville Predators - Detroit Red Wings (Pro7 MAXX)
  • 20:00 - 20:50 Uhr: Eishockey: NHL – Detroit Red Wings @ Nashville Predators (Sky Sport Top Event HD)
  • 20:10 - 22:25 Uhr: Fußball: Serie A – Udinese Calcio - AC Florenz (DAZN)
  • 20:47 - 23:02 Uhr: Fußball: La Liga – Real Madrid - FC Getafe (DAZN)
  • 20:50 - 23:00 Uhr: Fußball: Championship – Birmingham City - FC Middlesbrough, 35. Spieltag (Sky Sport Top Event HD)
  • 01:30 - 04:00 Uhr: Basketball: NBA – Boston Celtics @ Milwaukee Bucks (Sky Sport 1)
  • 04:00 - 06:30 Uhr: Basketball: NBA – LA Clippers @ Golden State Warriors (Sky Sport 1)
  • 04:00 - 06:30 Uhr: Basketball: NBA – LA Clippers @ Golden State Warriors (Sky Sport Top Event HD)**

Sport live im TV und Stream: Wer zeigt was?

Wer in Deutschland regelmäßig Sport live verfolgen will, kommt an mehreren Sendern und Plattformen nicht vorbei. Große, reichweitenstarke Ereignisse laufen weiterhin im Free-TV bei ARD und ZDF, etwa Olympische Spiele, Fußball-Länderspiele oder bedeutende Wintersport-Wettbewerbe. Auch RTL zeigt immer wieder ausgewählte Sportrechte, beispielsweise im Fußball oder Motorsport.

Den größten Teil des täglichen Live-Sports findet man jedoch im Pay- und Streamingbereich. Sky Deutschland setzt traditionell auf die Bundesliga, die Formel 1 und zahlreiche internationale Wettbewerbe, während DAZN mit Champions League, internationalen Fußballligen und US-Sportarten punktet. Ergänzend liefert Eurosport ein breites Portfolio von Radsport bis Wintersport, Sport1 bedient Nischensport und Shows, und Plattformen wie MagentaSport sichern sich gezielt Rechte etwa im Eishockey oder Basketball. Insgesamt ist das Angebot stark zersplittert – wer möglichst viel sehen möchte, braucht heute meist mehrere Abos.