Welche Sender zeigen heute Sport live im Free-TV und Pay-TV? Gibt es kostenlose Übertragungen im Livestreaming? Der Sporttag mit allen Highlights im deutschen Fernsehen im Überblick.

Digital Desk: Florian Huth

Jeden Tag werden in Deutschland bei vielen Fernsehsendern und Streaming-Anbietern die unterschiedlichsten Sportarten live im TV und Stream übertragen. Aufgrund der Vielzahl an Anbietern ist es für den Sportfan jedoch schwer den Überblick zu behalten. Hier erfahrt ihr alles zu den Sportübertragungen am Freitag, dem 27. Februar 2026.

 

  • 01:00 - 05:00 Uhr: Eishockey: NHL – Florida Panthers - Toronto Maple Leafs; Montreal Canadiens - New York Islanders; Boston Bruins - Columbus Blue Jackets; Ottawa Senators - Detroit Red Wings; Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning; Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils (DAZN)

  • 01:57 - 04:57 Uhr: Basketball: NCAA – Michigan State - Purdue (Big 10 - Mens) (DAZN)

  • 02:00 - 06:00 Uhr: Eishockey: NHL – St. Louis Blues - Seattle Kraken; Nashville Predators - Chicago Blackhawks; New York Rangers - Philadelphia Flyers (DAZN)

  • 03:00 - 07:00 Uhr: Eishockey: NHL – Colorado Avalanche - Minnesota Wild (DAZN)

  • 04:00 - 08:00 Uhr: Eishockey: NHL – San Jose Sharks - Calgary Flames (DAZN)

  • 04:30 - 08:30 Uhr: Eishockey: NHL – Los Angeles Kings - Edmonton Oilers (DAZN)

  • 07:10 - 07:55 Uhr: Moto3: Großer Preis von Thailand – 1. Freies Training (Sky Sport Top Event HD)

  • 07:55 - 08:50 Uhr: Moto2: Großer Preis von Thailand – 1. Freies Training (Sky Sport Top Event HD)

  • 08:50 - 10:15 Uhr: MotoGP: Großer Preis von Thailand – 1. Freies Training (Sky Sport Top Event HD)

  • 09:40 - 11:10 Uhr: Eurosport WinterSports – Winter Sports on Eurosport 1 (DAZN)

  • 09:45 - 11:15 Uhr: Eurosport WinterSports – Winter Sports on Eurosport 2 (DAZN)

  • 09:50 - 10:45 Uhr: Nordische Kombination: Weltcup – Skifliegen Herren (HS 235), aus Bad Mitterndorf / Tauplitz (Eurosport / Eurosport2)

  • 09:55 - 12:00 Uhr: Sportschau – u.a. Nordische Kombination und Ski alpin (ARD)

  • 10:45 - 12:45 Uhr: Ski alpin: Weltcup – Abfahrt Damen, aus Soldeu (Eurosport)

  • 11:50 - 13:30 Uhr: Ski Freestyle: Weltcup – Skicross Damen und Herren, 1. Tag (Eurosport2)

  • 12:00 - 13:30 Uhr: Fußball: Champions League – Auslosung Achtel-, Viertel-, Halbfinale & Finale (Amazon Prime Sports)

  • 12:00 - 16:45 Uhr: Golf: DP World Tour – Tag 2 (MagentaSport)

  • 12:50 - 14:20 Uhr: Fußball: Europa League & Conference League – Auslosung K.o.-Phase (RTL+ Sport)

  • 13:30 - 14:40 Uhr: Skifliegen: Weltcup – Qualifikation Herren (Eurosport / Eurosport2)

  • 13:45 - 16:00 Uhr: Fußball: Champions League – Auslosung K.o.-Phase (DAZN)

  • 13:57 - 16:57 Uhr: Boxen – Weigh In: Cooper - Ursu (DAZN)

  • 14:00 - 16:00 Uhr: Tennis: ATP 500 – Halbfinale 1, Dubai (Sky Sport Tennis / Top Event HD)

  • 14:10 - 17:00 Uhr: Sportschau – u.a. Skifliegen & Nordische Kombination (ARD)

  • 14:40 - 19:00 Uhr: Snooker: Welsh Open – Viertelfinale (Eurosport)

  • 16:00 - 18:00 Uhr: Tennis: ATP 500 – Halbfinale 2, Dubai (Sky Sport Tennis / Top Event HD)

  • 18:00 - 20:30 Uhr: Fußball: 2. Bundesliga – SG Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98; Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum; Konferenz (Sky)

  • 18:30 - 21:00 Uhr: Fußball: 3. Liga – TSG Hoffenheim II - TSV 1860 München (MagentaSport)

  • 18:35 - 20:52 Uhr: Fußball: Ligue 2 – Red Star - Le Mans; Montpellier - Reims (DAZN)

  • 18:45 - 21:00 Uhr: Handball: Bundesliga – SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar (Dyn)

  • 19:10 - 21:25 Uhr: Fußball: Serie A – Sassuolo - Atalanta (DAZN)

  • 19:25 - 21:55 Uhr: Eishockey: DEL – u.a. Kölner Haie - ERC Ingolstadt; Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters (MagentaSport)

  • 19:30 - 21:00 Uhr: Motorsport: IndyCar Series – 1. Training St. Petersburg (Sky Sport F1)

  • 19:45 - 22:25 Uhr: Basketball: WM-Qualifikation – Kroatien - Deutschland (MagentaSport)

  • 20:15 - 23:15 Uhr: Fußball: Bundesliga – FC Augsburg - 1. FC Köln (Sky / DAZN)

  • 20:22 - 22:37 Uhr: Fußball: Ligue 1 – Racing Straßburg - RC Lens (DAZN)

  • 20:47 - 23:02 Uhr: Fußball: La Liga – UD Levante - Deportivo Alavés (DAZN)

  • 21:00 - 02:00 Uhr: Tennis: WTA 500 – Merida Open, 5. Tag (Sky Sport Tennis / Top Event HD)

  • 00:57 - 03:57 Uhr: Basketball: NBA – Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers (DAZN)

  • 01:00 - 04:00 Uhr: Eishockey: NHL – Vegas Golden Knights @ Washington Capitals (Sky Sport 1)

  • 01:30 - 04:00 Uhr: Basketball: NBA – Orlando Magic - Houston Rockets (Amazon Prime Sports)

  • 02:00 - 04:00 Uhr: Tennis: ATP 500 – Halbfinale 1, Acapulco (Sky Sport Tennis / Top Event HD)

  • 04:00 - 06:00 Uhr: Tennis: ATP 500 – Halbfinale 2, Acapulco (Sky Sport Tennis)

  • 04:00 - 04:45 Uhr: MotoGP: Großer Preis von Thailand – 2. Freies Training (Sky Sport Top Event HD)

  • 04:45 - 06:00 Uhr: MotoGP: Großer Preis von Thailand – Qualifying (Sky Sport Top Event HD)

  • 04:50 - 05:35 Uhr: MotoGP: Großer Preis von Thailand – Qualifying (DF1)

Sport live im TV und Stream: Wer zeigt was?

Wer in Deutschland regelmäßig Sport live verfolgen will, kommt an mehreren Sendern und Plattformen nicht vorbei. Große, reichweitenstarke Ereignisse laufen weiterhin im Free-TV bei ARD und ZDF, etwa Olympische Spiele, Fußball-Länderspiele oder bedeutende Wintersport-Wettbewerbe. Auch RTL zeigt immer wieder ausgewählte Sportrechte, beispielsweise im Fußball oder Motorsport.

Den größten Teil des täglichen Live-Sports findet man jedoch im Pay- und Streamingbereich. Sky Deutschland setzt traditionell auf die Bundesliga, die Formel 1 und zahlreiche internationale Wettbewerbe, während DAZN mit Champions League, internationalen Fußballligen und US-Sportarten punktet. Ergänzend liefert Eurosport ein breites Portfolio von Radsport bis Wintersport, Sport1 bedient Nischensport und Shows, und Plattformen wie MagentaSport sichern sich gezielt Rechte etwa im Eishockey oder Basketball. Insgesamt ist das Angebot stark zersplittert – wer möglichst viel sehen möchte, braucht heute meist mehrere Abos.