Welche Sender zeigen heute Sport live im Free-TV und Pay-TV? Gibt es kostenlose Übertragungen im Livestreaming? Der Sporttag mit allen Highlights im deutschen Fernsehen im Überblick.

Jeden Tag werden in Deutschland bei vielen Fernsehsendern und Streaming-Anbietern die unterschiedlichsten Sportarten live im TV und Stream übertragen. Aufgrund der Vielzahl an Anbietern ist es für den Sportfan jedoch schwer den Überblick zu behalten. Hier erfahrt ihr alles zu den Sportübertragungen am Mittwoch, dem 25. Februar 2026.

 

  • 01:27 - 04:27 Uhr: DAZN - Basketball, NBA, Cleveland Cavaliers - New York Knicks

  • 04:57 - 07:57 Uhr: DAZN - Basketball, NBA, Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves

  • 11:00 - 20:00 Uhr: Sky Sport Tennis - Tennis, ATP 500, Dubai Duty Free Tennis Championships in Dubai (VAE), 3. Tag

  • 11:00 - 20:00 Uhr: Sky Sport Top Event HD - Tennis, ATP 500, Dubai Duty Free Tennis Championships in Dubai (VAE), 3. Tag

  • 14:00 - 18:00 Uhr: Eurosport - Snooker, Welsh Open, 2. Runde, aus Llandudno (GB)

  • 18:10 - 20:25 Uhr: DAZN - Fußball, Champions League, Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund

  • 18:10 - 21:30 Uhr: Dyn Highlights - Volleyball, Bundesliga, BERLIN RECYCLING Volleys - VCO Berlin

  • 18:25 - 20:55 Uhr: DAZN - Handball, Champions League, MKB Veszprém KC - Dinamo Bukarest

  • 18:30 - 21:00 Uhr: MagentaSport - Basketball, Euroleague, Fenerbahce Istanbul - Partizan Belgrad, Spieltag 29

  • 18:40 - 21:00 Uhr: Dyn Highlights - Handball, 2. Bundesliga, HC Elbflorenz 2006 - VfL Eintracht Hagen; TuSEM Essen - HSG Krefeld Niederrhein; TuS Ferndorf - HC Oppenweiler/Backnang; VfL Lübeck-Schwartau - 1. VfL Potsdam

  • 18:45 - 21:00 Uhr: Dyn Highlights - Handball, Bundesliga der Damen, SV Union Halle-Neustadt - BSV Sachsen Zwickau

  • 18:45 - 21:15 Uhr: MagentaSport - Basketball, Euroleague, Zalgiris Kaunas - Olympiakos Piräus, Spieltag 29

  • 18:55 - 21:10 Uhr: DAZN - Fußball, Campeonato Brasileiro, Botafogo - Vitória

  • 19:25 - 22:05 Uhr: MagentaSport - Eishockey, Deutsche Eishockey Liga, Eisbären Berlin - Straubing Tigers; Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings; Red Bull München - ERC Ingolstadt; Adler Mannheim - Augsburger Panther; Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters; Kölner Haie - Dresdner Eislöwen; Löwen Frankfurt - Pinguins Bremerhaven

  • 19:40 - 22:00 Uhr: Dyn Highlights - Handball, 2. Bundesliga, TV 05/07 Hüttenberg - TV Großwallstadt; HSC 2000 Coburg - SG BBM Bietigheim; TuS N-Lübbecke - HBW Balingen-Weilstetten; HSG Nordhorn-Lingen - Dessau-Rosslauer HV 06

  • 20:00 - 00:00 Uhr: Eurosport - Snooker, Welsh Open, 2. Runde, aus Llandudno (GB)

  • 20:10 - 22:25 Uhr: DAZN - Fußball, Champions League

  • 20:15 - 22:55 Uhr: MagentaSport - Basketball, Euroleague, Virtus Bologna - FC Barcelona, Spieltag 29

  • 20:35 - 22:50 Uhr: DAZN - Fußball, Champions League, Juventus Turin - Galatasaray SK

  • 20:35 - 22:50 Uhr: DAZN - Fußball, National League, Woking - Solihull Moors; Braintree Town - Aldershot Town; Hartlepool United - Carlisle United; Eastleigh - Truro City; Yeovil Town - Sutton United

  • 20:35 - 22:50 Uhr: DAZN - Fußball, National League N/S, Farnborough - Chippenham Town

  • 20:35 - 22:50 Uhr: DAZN - Fußball, Champions League, Real Madrid - Benfica Lissabon; PSG - AS Monaco

  • 20:35 - 22:50 Uhr: DAZN - Fußball, National League, Gateshead - Morecambe

  • 21:00 - 01:00 Uhr: Sky Sport Tennis - Tennis, WTA 500, Merida Open in Merida (MEX), 3. Tag

  • 21:00 - 01:00 Uhr: Sky Sport Top Event HD - Tennis, WTA 500, Merida Open in Merida (MEX), 3. Tag

  • 21:00 - 05:00 Uhr: Sky Sport 1 - Tennis, WTA 500, Merida Open in Merida (MEX), 3. Tag

  • 00:57 - 03:57 Uhr: DAZN - Basketball, NCAA, Butler - Villanova (Big East - Mens)

  • 01:00 - 04:30 Uhr: Sky Sport Top Event HD - Tennis, ATP 500, Abierto Mexicano Telcel presented by HSBC in Acapulco (MEX), 3. Tag

  • 01:00 - 07:00 Uhr: Sky Sport Tennis - Tennis, ATP 500, Abierto Mexicano Telcel presented by HSBC in Acapulco (MEX), 3. Tag

  • 04:30 - 07:30 Uhr: Sky Sport Top Event HD - Eishockey, NHL, Edmonton Oilers @ Anaheim Ducks

Sport live im TV und Stream: Wer zeigt was?

Wer in Deutschland regelmäßig Sport live verfolgen will, kommt an mehreren Sendern und Plattformen nicht vorbei. Große, reichweitenstarke Ereignisse laufen weiterhin im Free-TV bei ARD und ZDF, etwa Olympische Spiele, Fußball-Länderspiele oder bedeutende Wintersport-Wettbewerbe. Auch RTL zeigt immer wieder ausgewählte Sportrechte, beispielsweise im Fußball oder Motorsport.

Den größten Teil des täglichen Live-Sports findet man jedoch im Pay- und Streamingbereich. Sky Deutschland setzt traditionell auf die Bundesliga, die Formel 1 und zahlreiche internationale Wettbewerbe, während DAZN mit Champions League, internationalen Fußballligen und US-Sportarten punktet. Ergänzend liefert Eurosport ein breites Portfolio von Radsport bis Wintersport, Sport1 bedient Nischensport und Shows, und Plattformen wie MagentaSport sichern sich gezielt Rechte etwa im Eishockey oder Basketball. Insgesamt ist das Angebot stark zersplittert – wer möglichst viel sehen möchte, braucht heute meist mehrere Abos.