Welche Sender zeigen heute Sport live im Free-TV und Pay-TV? Gibt es kostenlose Übertragungen im Livestreaming? Der Sporttag mit allen Highlights im deutschen Fernsehen im Überblick.

Digital Desk: Florian Huth

Jeden Tag werden in Deutschland bei vielen Fernsehsendern und Streaming-Anbietern die unterschiedlichsten Sportarten live im TV und Stream übertragen. Aufgrund der Vielzahl an Anbietern ist es für den Sportfan jedoch schwer den Überblick zu behalten. Hier erfahrt ihr alles zu den Sportübertragungen am Donnerstag, dem 26. Februar 2026.

 

  • 01:00-05:00 Uhr: DAZN
    Eishockey: NHL
    New Jersey Devils - Buffalo Sabres
    Washington Capitals - Philadelphia Flyers

  • 01:27-04:27 Uhr: DAZN
    Basketball: NBA
    Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder

  • 01:30-05:30 Uhr: DAZN
    Eishockey: NHL
    Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs

  • 01:57-04:27 Uhr: DAZN
    Basketball: NCAA Frauen
    Michigan - Ohio State (Big 10 Women’s)

  • 02:00-06:00 Uhr: DAZN
    Eishockey: NHL
    Dallas Stars - Seattle Kraken

  • 02:57-05:57 Uhr: DAZN
    Basketball: NCAA
    Ohio State - Iowa (Big 10 Men’s)

  • 03:00-07:00 Uhr: DAZN
    Eishockey: NHL
    Utah Mammoth - Colorado Avalanche

  • 03:55-07:55 Uhr: DAZN
    Eishockey: NHL
    Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights

  • 03:57-06:57 Uhr: DAZN
    Basketball: NBA
    Denver Nuggets - Boston Celtics

  • 04:00-08:00 Uhr: DAZN
    Eishockey: NHL
    Vancouver Canucks - Winnipeg Jets

  • 04:30-08:30 Uhr: DAZN
    Eishockey: NHL
    Anaheim Ducks - Edmonton Oilers

  • 11:00-18:35 Uhr: Sky Sport Top Event HD
    Tennis: ATP 500

  • 12:00-15:00 Uhr: MagentaSport
    Golf: DP World Tour, Tag 1

  • 13:57-16:57 Uhr: DAZN
    Boxen
    Pressekonferenz: Cooper - Ursu

  • 14:00-18:00 Uhr: Eurosport
    Snooker: Welsh Open, 3. Runde (aus Llandudno, GB)

  • 17:00-18:00 Uhr: Sky Sport Bundesliga HD
    Fußball: Bundesliga
    Matchplan: Borussia Dortmund - FC Bayern München (24. Spieltag)

  • 17:45-20:00 Uhr: MagentaSport
    Basketball: EuroLeague, 29. Spieltag
    Dubai Basketball - ASVEL Villeurbanne

  • 18:10-20:40 Uhr: RTL+ Sport Highlights
    Fußball: Conference League
    Samsunspor - KF Shkendija

  • 18:10-20:40 Uhr: RTL+ Sport Highlights
    Fußball: Europa League
    Viktoria Pilsen - Panathinaikos Athen

  • 18:25-20:55 Uhr: DAZN
    Handball: Champions League
    Füchse Berlin - KS Vive Kielce

  • 18:25-20:55 Uhr: RTL+ Sport Highlights
    Fußball: Europa League
    VfB Stuttgart - Celtic Glasgow

  • 18:30-20:45 Uhr: RTL
    Fußball: Europa League
    VfB Stuttgart - Celtic Glasgow

  • 18:30-20:45 Uhr: NITRO
    Fußball: Europa League
    VfB Stuttgart - Celtic Glasgow

  • 18:35-20:45 Uhr: Dyn Highlights
    Handball: Champions League
    Füchse Berlin - Industria Kielce (Berlin)

  • 18:35-20:50 Uhr: Sky Sport Top Event HD
    Fußball: Europa League
    Topspiel 1, Knockout-Play-offs, Rückspiel

  • 18:45-21:00 Uhr: Dyn Highlights
    Handball: Bundesliga
    TBV Lemgo Lippe - HSV Hamburg (Lemgo)

  • 18:45-21:00 Uhr: Dyn Highlights
    Handball: Bundesliga
    ThSV Eisenach - HC Erlangen (Eisenach)

  • 19:00-21:30 Uhr: MagentaSport
    Basketball: EuroLeague Konferenz, 29. Spieltag

  • 19:15-21:55 Uhr: MagentaSport
    Basketball: EuroLeague
    AS Monaco - Maccabi Tel Aviv (29. Spieltag)

  • 19:45-22:25 Uhr: MagentaSport
    Basketball: EuroLeague
    Roter Stern Belgrad - Anadolu Efes Istanbul (29. Spieltag)

  • 19:50-22:30 Uhr: MagentaSport
    Basketball: EuroLeague
    Hapoel Tel Aviv - EA7 Emporio Armani Mailand (29. Spieltag)

  • 19:50-23:50 Uhr: DAZN
    Darts: Premier League, 4. Spieltag (Belfast)

  • 20:00-00:00 Uhr: Sport1
    Darts: Premier League, 4. Abend (aus Belfast, GB)

  • 20:00-23:00 Uhr: MagentaSport
    Golf: US PGA Tour, Tag 1

  • 20:00-00:00 Uhr: Eurosport
    Snooker: Welsh Open, 3. Runde (aus Llandudno, GB)

  • 20:00-22:40 Uhr: MagentaSport
    Basketball: EuroLeague
    Panathinaikos Athen - Paris Basketball (29. Spieltag)

  • 20:15-22:45 Uhr: MagentaSport
    Basketball: EuroLeague
    Baskonia Vitoria-Gasteiz - Valencia Basket (29. Spieltag)

  • 20:25-22:55 Uhr: DAZN
    Handball: Champions League
    ORLEN Wisla Płock - SC Magdeburg

  • 20:30-23:00 Uhr: MagentaSport
    Basketball: EuroLeague
    Real Madrid - FC Bayern München (29. Spieltag)

  • 20:35-22:45 Uhr: Dyn Highlights
    Handball: Champions League
    Wisla Plock - SC Magdeburg (Plock)

  • 20:45-23:15 Uhr: RTL
    Fußball: Europa League
    Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul

  • 20:45-23:15 Uhr: RTL+ Sport Highlights
    Fußball: Conference League
    Crystal Palace - Zrinjski Mostar

  • 20:45-23:15 Uhr: RTL+ Sport Highlights
    Fußball: Europa League
    KRC Genk - Dinamo Zagreb

  • 20:45-23:15 Uhr: RTL+ Sport Highlights
    Fußball: Europa League
    Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul

  • 20:45-23:15 Uhr: RTL+ Sport Highlights
    Fußball: Europa League
    Celta Vigo - PAOK Thessaloniki

  • 20:45-00:00 Uhr: NITRO
    Fußball: Europa League
    Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul

  • 20:45-23:15 Uhr: RTL+ Sport Highlights
    Fußball: Europa League
    FC Bologna - SK Brann

  • 20:50-23:05 Uhr: Sky Sport 1
    Fußball: Europa League
    Topspiel 2, Knockout-Play-offs, Rückspiel

  • 20:50-23:05 Uhr: Sky Sport Top Event HD
    Fußball: Europa League
    Topspiel 2, Knockout-Play-offs, Rückspiel

  • 21:00-05:00 Uhr: Sky Sport 2
    Tennis: WTA 500
    Merida Open (Mexiko), 4. Tag

  • 21:00-01:00 Uhr: Sky Sport Tennis
    Tennis: WTA 500
    Merida Open (Mexiko), 4. Tag

  • 23:05-01:00 Uhr: Sky Sport Top Event HD
    Tennis: WTA 500
    Merida Open (Mexiko), 4. Tag

  • 01:00-07:00 Uhr: Sky Sport Tennis
    Tennis: ATP 500
    Abierto Mexicano Telcel (Acapulco, Mexiko), 4. Tag

  • 01:00-02:55 Uhr: Sky Sport Top Event HD
    Tennis: ATP 500
    Abierto Mexicano Telcel (Acapulco, Mexiko), 4. Tag

  • 01:30-04:00 Uhr: Amazon Prime Sports
    Basketball: NBA
    Orlando Magic - Houston Rockets

  • 02:55-03:40 Uhr: Sky Sport Top Event HD
    Moto3: Großer Preis von Thailand

    1. Freies Training

  • 03:40-04:35 Uhr: Sky Sport Top Event HD
    Moto2: Großer Preis von Thailand

    1. Freies Training

  • 04:00-06:00 Uhr: Amazon Prime Sports
    Basketball: NBA
    LA Clippers - Minnesota Timberwolves

  • 04:30-07:30 Uhr: Sky Sport 1
    Eishockey: NHL
    Edmonton Oilers @ Los Angeles Kings

  • 04:35-05:45 Uhr: Sky Sport Top Event HD
    MotoGP: Großer Preis von Thailand

    1. Freies Training

  • 05:45-07:00 Uhr: Sky Sport Top Event HD
    Eishockey: NHL
    Edmonton Oilers @ Los Angeles Kings

Sport live im TV und Stream: Wer zeigt was?

Wer in Deutschland regelmäßig Sport live verfolgen will, kommt an mehreren Sendern und Plattformen nicht vorbei. Große, reichweitenstarke Ereignisse laufen weiterhin im Free-TV bei ARD und ZDF, etwa Olympische Spiele, Fußball-Länderspiele oder bedeutende Wintersport-Wettbewerbe. Auch RTL zeigt immer wieder ausgewählte Sportrechte, beispielsweise im Fußball oder Motorsport.

Den größten Teil des täglichen Live-Sports findet man jedoch im Pay- und Streamingbereich. Sky Deutschland setzt traditionell auf die Bundesliga, die Formel 1 und zahlreiche internationale Wettbewerbe, während DAZN mit Champions League, internationalen Fußballligen und US-Sportarten punktet. Ergänzend liefert Eurosport ein breites Portfolio von Radsport bis Wintersport, Sport1 bedient Nischensport und Shows, und Plattformen wie MagentaSport sichern sich gezielt Rechte etwa im Eishockey oder Basketball. Insgesamt ist das Angebot stark zersplittert – wer möglichst viel sehen möchte, braucht heute meist mehrere Abos.