Sport in Aichtal Große Sprünge auf der Jumpline – Skiclub plant einen Bikepark
Der Skiclub Aichtal baut sein Angebot im Radsport aus. Mit einem Bikepark setzt der Verein Impulse für den Breitensport. Das sind die Pläne des Vereins.
Der Skiclub Aichtal baut sein Angebot im Radsport aus. Mit einem Bikepark setzt der Verein Impulse für den Breitensport. Das sind die Pläne des Vereins.
Mit einem Bikepark will der Skiclub Aichtal sein sportliches Angebot erweitern. Schon 2023 gab es erste Gespräche über ein solches Projekt. Nun gibt es konkrete Pläne. Ein Gelände ist bereits gefunden. 2027 soll die Anlage auf einem kommunalen Grundstück im Aichtaler Stadtteil Aich in Betrieb gehen.