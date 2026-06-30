Den Sommer über gibt es in Sindelfingen „Sport im Park“. Das Bewegungsprogramm im Grünen richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Jugendliche.
An sechs Samstagen in den Sommerferien wird der Sindelfinger Sommerhofenpark zu einem Freiluft-Fitnessstudio. An der Kursreihe „Sport im Park“ teilnehmen können Jugendliche und Erwachsene, die sich gern bewegen. Das Angebot der Wirtschaftsförderung (WSG) Sindelfingen ist kostenlos und Teil der städtischen Aktion „Sindelfingen – Platzwechsel, jetzt“.
In Zusammenarbeit mit den Trainerinnen Melanie Brand, Katharina Jaiser und Rotraud Bührle bietet die WSG im Sommerhofenpark ein abwechslungsreiches Kursprogramm im Grünen an. Die Kurse im Überblick:
- Samstag, 8. August: Nordic Walking, Katharina Jaiser
- Samstag, 15. August: Laufen für Einsteiger, Katharina Jaiser
- Samstag, 22. August: Laufen für Fortgeschrittene, Katharina Jaiser
- Samstag, 29. August: Mit Tai Chi zu Koordination und Gleichgewicht, Rotraud Bührle
- Samstag, 5. September: Mit Tai Chi zu Koordination und Gleichgewicht, Rotraud Bührle
- Samstag, 12. September: Flexibar, Melanie Brand
Die Kurse finden jeweils von 9 bis 10 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Klosterseehalle. Teilnehmende erwartet eine kleine Goodie Bag mit Überraschungen der Sponsoren Intersport Klotz und Biergarten Wiesengarten. Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung sind unter www.visit-sindelfingen.de/sportimpark verfügbar. Eine Anmeldung ist erforderlich.