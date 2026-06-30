Den Sommer über gibt es in Sindelfingen „Sport im Park“. Das Bewegungsprogramm im Grünen richtet sich sowohl an Erwachsene als auch an Jugendliche.

Wolfgang Berger 30.06.2026 - 07:03 Uhr

An sechs Samstagen in den Sommerferien wird der Sindelfinger Sommerhofenpark zu einem Freiluft-Fitnessstudio. An der Kursreihe „Sport im Park“ teilnehmen können Jugendliche und Erwachsene, die sich gern bewegen. Das Angebot der Wirtschaftsförderung (WSG) Sindelfingen ist kostenlos und Teil der städtischen Aktion „Sindelfingen – Platzwechsel, jetzt“.