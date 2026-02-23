Sport in Stuttgart Kugelstoßen mitten in der Stadt – der Marktplatz wird zum Stadion
Die Leichtathleten feiern Geburtstag mitten in der Stadt. Und bitten Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye und Weltmeister Niko Kappel zum Wettkampf.
Im Rathaus wartet man auf große Würfe vergebens. Doch vor der Haustüre sind demnächst weite Stöße zu sehen. Der Württembergische Leichtathletikverband WLV feiert am 21. Juni seinen 75. Geburtstag. Mit einem Festival auf dem Marktplatz, diversen Läufen und einem hochkarätig besetzten Wettkampf im Kugelstoßen.