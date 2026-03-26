Sport mit Handicap DM-Quali als nachträgliches Geburtstagsgeschenk
Der SV Cannstatt ist am Samstag Ausrichter der Internationalen offenen süddeutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen. Für Noémie Cantarellas geht es dabei um mehr als Medaillen.
Der SV Cannstatt ist am Samstag Ausrichter der Internationalen offenen süddeutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen. Für Noémie Cantarellas geht es dabei um mehr als Medaillen.
Sind ihr Geschenke oder die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften Mitte Mai in Berlin wichtiger? Noémie Cantarellas braucht für die Antwort keine Bedenkzeit, prompt schießt es aus ihr heraus: „Die Qualifikation“. Sie hat an diesem Freitag nämlich Geburtstag, wird zwölf und geht einen Tag später bei den Internationalen offenen süddeutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen im Sportbad Neckarpark an den Start. Die Athletin des SV Cannstatt will den Heimvorteil nutzen, um die 100 Punkte zu erreichen – entweder über 50 Meter Freistil oder 50 Meter Rücken. Oder am besten über beide Strecken. Diese Marke ist notwendig, um das Ticket für Berlin in der Tasche zu haben.