Sport und Preise MTV Stuttgart – ausgezeichnet und aussichtsreich
Der MTV Stuttgart hat mit der Gründung seiner Parasport-Akademie einen neuen Weg beschritten – und schon erste Erfolge und Preise zu verzeichnen.
Es gibt sie erst seit diesem Februar und sie entpuppt sich bereits jetzt buchstäblich als eine ausgezeichnete Sache: die Parasport-Akademie des MTV Stuttgart. Das bundesweit einzigartige Projekt hat nämlich den Wettbewerb „Großer Stern des Sports“ in Silber gewonnen, dotiert mit einem Scheck in Höhe von 2500 Euro.