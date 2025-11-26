Sport und Preise: MTV Stuttgart – ausgezeichnet und aussichtsreich

 
1
Große Freude, besonders bei den Mitgliedern und Verantwortlichen des MTV Stuttgart, bei der Verleihung „Sterne des Sports“. Foto: BWGV

Der MTV Stuttgart hat mit der Gründung seiner Parasport-Akademie einen neuen Weg beschritten – und schon erste Erfolge und Preise zu verzeichnen.

Es gibt sie erst seit diesem Februar und sie entpuppt sich bereits jetzt buchstäblich als eine ausgezeichnete Sache: die Parasport-Akademie des MTV Stuttgart. Das bundesweit einzigartige Projekt hat nämlich den Wettbewerb „Großer Stern des Sports“ in Silber gewonnen, dotiert mit einem Scheck in Höhe von 2500 Euro.

 

MTV Stuttgart ermöglicht den Einstieg in den Spitzensport

Das Thema Inklusion ist am Kräherwald schon seit mehr als 20 Jahren ein großes Thema, üben behinderte und nicht behinderte Sportler ihre jeweilige Sportart dort doch zusammen aus. Bislang hatte der Verein gehandicapten Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit gegeben, überhaupt Sport zu treiben. Durch die Gründung der Parasport-Akademie geht man im Stuttgarter Westen mittlerweile einen Schritt weiter. „Wir schauen mit einem anderen Blick auf die Kinder und wollen ihre Talente speziell fördern und ihnen die Möglichkeiten zum Einstieg in den Spitzensport ebnen“, sagt Mandy Pierer, die seit dem Jahr 2021 Integrationsmanagerin des Vereins ist. Auf Fernsicht will der Klub Athletinnen oder Athleten zu den Paralympics bringen, so Pierer.

MTV Stuttgart will Sportler zu den paralympics bringen

Wer dafür in Frage komme, wusste die Integrationsmanagerin beim Start des Projekts im Februar noch nicht. Neun Monate später sieht das schon ganz anders aus. Aussichtsreiche Kandidaten sind aus Pierers Sicht Timo Hattenhauer und Amelie Schweizer. Der 14-jährige Biathlet, der aufgrund einer Dysmelie (angeborene Fehlbildung einer oder mehrerer Gliedmaßen) seine Wettkämpfe im Rollschlitten bestreitet, siegte im September bei der Nordic Trophy in Pfullingen und startet im Winter auf Bundesebene. Die zwölfjährige Schweizer – sie hat eine Muskelschwäche – ist süddeutsche Jugendmeisterin mit dem Handbike und gehört im Rollstuhl-Tischtennis zum Nachwuchskader. Letzteren Sport übt sie beim DJK Sportbund Stuttgart aus. Denn die Idee der Parasport-Akademie geht über die Grenzen der eigenen Sportanlage hinaus. Es sind Kooperationen mit mehreren Sportvereinen im Großraum geschlossen worden. „Haben wir eine Sportart nicht im Angebot, dann schicken wir die jeweiligen Athletinnen oder Athleten zu dem passenden Kooperationspartnern – so wie im Fall von Amelie mit dem Sportbund“, erklärt Pierer.

Übrigens: Der „Stern des Sports“ ist eine Auszeichnung, die gemeinsam vom Deutschen Olympischen Sportbund und den Volksbanken und Raiffeisenbanken verliehen wird. Der MTV Stuttgart als Sieger auf regionaler Ebene wurde mit Silber belohnt und kann sich Ende Januar 2026 noch die „Goldmedaille“ beim bundesweiten Entscheid in Berlin sichern.

Weitere Artikel zu MTV Stuttgart Behindertensport
 
 