Nach starken Quartalszahlen sieht sich Adidas für die kommenden Jahre gut aufgestellt. Besonders das Wachstum in zwei bestimmten Weltregionen verschafft dem Unternehmen Rückenwind.

dpa 29.10.2024 - 09:05 Uhr

Herzogenaurach - Der Sportartikelhersteller Adidas ist nach einem starken dritten Quartal optimistisch für die weitere Entwicklung. So hält der Vorstandsvorsitzende Björn Gulden das Geschäft mit zweistelligen Wachstumsraten sowohl in der Lifestyle- als auch der Sportkategorie für gut ausbalanciert. "Das starke zugrunde liegende Wachstum in China und die früher als erwartete Rückkehr zu positiven Zahlen der Marke Adidas in Nordamerika in den letzten beiden Quartalen stimmen uns für die mittelfristige Zukunft", erklärte er bei der Vorlage der endgültigen Zahlen zum dritten Quartal am Dienstag in Herzogenaurach.