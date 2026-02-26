Die Nummer zwei der Sportartikelbranche in Deutschland ist seit längerer Zeit in Schwierigkeiten. Im vergangenen Jahr sind die roten Zahlen noch schlimmer geworden.

dpa 26.02.2026 - 10:17 Uhr

Herzogenaurach - Der kriselnde Sportartikelhersteller Puma ist im vergangenen Jahr tief in die Verlustzone gerutscht. Im fortgeführten Geschäft stand 2025 unter dem Strich ein Fehlbetrag in Höhe von 643,6 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 280,7 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen in Herzogenaurach mitteilte.