Nike kämpft sich seit über einem Jahr aus einem weitgehend hausgemachten Tief. Auf erste Fortschritte folgt nun eine enttäuschende Prognose - und der Iran-Krieg spielt mit rein.
01.04.2026 - 04:59 Uhr
Beaverton - Der Sportartikel-Riese Nike sieht Risiken für sein Geschäft durch den Iran-Krieg. Finanzchef Matthew Friend verwies auf mögliche "ungeplante Schwankungen" durch steigende Ölpreise und andere Faktoren, die Folgen für Kosten oder das Verhalten der Verbraucher haben könnten. Überraschend für viele Analysten stellte Nike Umsatzrückgänge sowohl im laufenden Quartal als auch im gesamten Geschäftsjahr in Aussicht. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund neun Prozent.