Der Sportartikel-Konzern Nike versucht, aus einem weitgehend hausgemachten Tief zu kommen. Der Fokus auf das Sport-Kerngeschäft soll es richten.

Beaverton - Nike kommt auf seinem Weg aus seinen Geschäftsproblemen voran. Im vergangenen Quartal übertraf der Sportartikel-Riese die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street. Konzernchef Elliott Hill hatte dem Adidas-Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler verordnet, nachdem das Sortiment in den vergangenen Jahren vermehrt in den Lifestyle-Bereich ging.

Die Quartalszahlen fielen zugleich nicht gerade glänzend aus. So stagnierte der Umsatz bei knapp 11,3 Milliarden Dollar (9,8 Mrd Euro). Analysten hatten im Schnitt eher mit 11,24 Milliarden Dollar gerechnet. Im wichtigen Heimatmarkt USA gab es dabei ein Umsatzplus von drei Prozent auf gut fünf Milliarden Dollar. Unterm Strich fiel der Quartalsgewinn um 35 Prozent auf 520 Millionen Dollar.

Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. Vor allem im US-Markt konnten daher konkurrierende Marken Nike den Regalplatz in den Geschäften abnehmen - die Verkäufe litten darunter. Das Unternehmen bemüht sich nun um ein besseres Verhältnis zu seinen Einzelhandelspartnern.