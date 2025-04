Starker Jahresauftakt für Adidas sorgt für Plus im Dax

Adidas legt überraschend Zahlen vor. Die Reaktion am Aktienmarkt folgt prompt.

dpa 24.04.2025 - 10:26 Uhr

Herzogenaurach/Frankfurt/Main - Ein kräftiges Wachstum zum Jahresauftakt hat den Sportartikelhersteller Adidas am deutschen Aktienmarkt angetrieben. Nach einer überraschenden Berichtsvorlage am Mittwochabend gewannen die Anteilsscheine unter den besten Werten im Dax am Vormittag 1,7 Prozent, während der Leitindex insgesamt um 0,8 Prozent auf 21.787 Punkte fiel.