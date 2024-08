Adidas landete 2020 mit dem Stuttgart-Schuh einen großen Erfolg. Der Sneaker, der als Teil der sogenannten City-Serie kreiert wurde, verkaufte sich so gut, dass sich der deutsche Sportartikelhersteller für eine Neuauflage entschieden hat. Am vergangenen Freitag ist die zweite Auflage des Stuttgart-Schuhs erschienen.

Das Design des Leder-Treters ist im Großen und Ganzen gleichgeblieben – dennoch ist der Schuh auf den ersten Blick kaum wiederzuerkennen. Denn die Farbgebung hat sich komplett geändert. Die Neuauflage kommt in einem braunen Erdton daher, statt in schwarz. Zudem ist die Fersenspitze olivgrün statt gelb und die ikonischen Adidas-Streifen sind hellbraun statt rot. Während die Farbgebung des Originals an das Logo des Stuttgarter Autoherstellers Porsche angelehnt war, sollen die Farben der Neuauflage an die Weinberge erinnern, die Stuttgart umgeben.

Kritik an Farben des Stuttgart-Sneakers

Leicht verändert hat sich auch der goldene Schriftzug auf der Außenseite des Sneakers. Um die Neuauflage kenntlich zu machen, steht hinter „Stuttgart“ noch „‘24“. Gleichgeblieben ist dagegen die Sole, die weiterhin aus Gummi besteht und auch die Zunge hat ihren „Grübchen-Look“ beibehalten.

Der Schuh ist seit Freitag auf der Webseite des Sneaker-Ladens size? erhältlich, mit dem Adidas bei dem Modell zusammengearbeitet hat. Dort kostet es 120 Euro. Bei der Wahl der Größe ist jedoch Vorsicht geboten. Denn der Schuh wird im Online-Shop von size? exklusiv als Frauenschuh angeboten. Für Männer bedeutet das, dass die Größen um einiges kleiner ausfallen.

Doch wie finden Sneaker-Fans die Neuauflage des Stuttgart-Schuhs? Zumindest auf X (ehemals Twitter) kommt der Sneaker nicht gut an. Unter einem Video, in dem der neue Schuh vorgestellt wird, wird besonders an der Farbgebung viel Kritik laut. Ein Nutzer fragt: „Wer dachte, dies wäre eine gute Idee?“ Ein anderer geht sogar noch einen Schritt weiter und sieht gar eine „Verunglimpfung“ des Originals.