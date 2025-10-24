Decathlon ist seit Freitag doppelt im Kreis Ludwigsburg vertreten. Der Store im Breuningerland richtet sich unter anderem an Radsportler – weitere Filialen könnten folgen.
24.10.2025 - 15:30 Uhr
Bislang war der französische Sportartikelhersteller Decathlon in Ludwigsburg mit einer Filiale im Marstallcenter in der Innenstadt vertreten. Seit Freitag gibt es nun noch eine zweite Filiale im Kreis: Auf 2500 Quadratmetern hat Decathlon im Breuningerland Ludwigsburg einen neuen Store eröffnet. Beide Filialen sollen sich ergänzen und Teil einer größer angelegten Strategie sein.