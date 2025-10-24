Decathlon ist seit Freitag doppelt im Kreis Ludwigsburg vertreten. Der Store im Breuningerland richtet sich unter anderem an Radsportler – weitere Filialen könnten folgen.

Bislang war der französische Sportartikelhersteller Decathlon in Ludwigsburg mit einer Filiale im Marstallcenter in der Innenstadt vertreten. Seit Freitag gibt es nun noch eine zweite Filiale im Kreis: Auf 2500 Quadratmetern hat Decathlon im Breuningerland Ludwigsburg einen neuen Store eröffnet. Beide Filialen sollen sich ergänzen und Teil einer größer angelegten Strategie sein.

„Unsere Filiale in der Innenstadt bedient den schnellen, urbanen Bedarf“, sagt Niklas Proyer, der Expansionsverantwortliche in der Region. „Der neue Store im Breuningerland an der A81 spricht ein viel größeres Einzugsgebiet an.“ Der Sportartikelhersteller wolle im Breuningerland davon profitieren, dass die Kunden häufig mit dem Auto kommen und gezielt einkaufen – und biete deshalb auf der größeren Ladenfläche im Obergeschoss des Einkaufszentrums auch ein anderes Sortiment an als in der Innenstadt.

Fokus auf Fitnessgeräten und Radsport

So liegt im Breuningerland der Fokus stärker auf Fitnessgeräten oder einer Radsport-Welt. Zum Konzept gehöre deshalb auch ein Service-Point, an dem kleinere Fahrradreparaturen möglich seien. „Diese Produkte können wir in der Innenstadt aufgrund einer kleineren Verkaufsfläche nicht in dieser Breite zeigen“, erklärt Filialleiterin Katharina Wehner.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Leerstand in Wilhelmgalerie Nachfolger für den insolventen Intersport in Ludwigsburg gefunden Nachdem Ende Juni überraschend die Insolvenz von Intersport in Ludwigsburg bekannt wurde, steht nun fest, wie es für die Mitarbeiter als auch für die Wilhelmgalerie weitergeht.

Der neue Store in Ludwigsburg ist die 99. Decathlon-Filiale in Deutschland. Bis 2027 soll es in der Republik mindestens 150 geben. Im Mai dieses Jahres hatte eine Filiale auf der Stuttgarter Königstraße eröffnet. Ob es im Kreis Ludwigsburg in Zukunft einen dritten Standort geben wird, will Niklas Proyer zumindest nicht ausschließen. Konkrete Gespräche gebe es bisher zwar nicht, auszuschließen sei aber nichts, so Proyer. „Die Region Ludwigsburg und das gesamte Einzugsgebiet bleiben für uns sehr attraktiv.“