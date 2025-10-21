Adidas zählt seit Jahren zu den beliebtesten Arbeitgebern in Deutschland. Nun ist der Sportartikelhersteller aus der Tarifbindung ausgetreten. Der Gewerkschaft wehrt sich.
21.10.2025 - 17:31 Uhr
Nach der Ankündigung der Gewerkschaft IG BCE, Arbeitskampfmaßnahmen bei Adidas einzuleiten, hat der Sportartikelhersteller das Verlassen der Tarifbindung verteidigt. Adidas zahle freiwillig höhere Gehälter als dies der Tarif vorsehe und habe auch eine um 0,5 Punkte größere Erhöhung gewährt als die in der aktuellen Tarifrunde ausgehandelte, teilte das Unternehmen mit.