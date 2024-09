Der Grand Prix Stuttgart ist schon im zweiten Jahr das wichtigste deutsche Eintagesrennen für Radsportlerinnen. Sportchefin Lisa Brennauer hat hohe Erwartungen an die Veranstaltung – und sieht den Profi-Radsport der Frauen auf einem sehr guten Weg.

Jochen Klingovsky 13.09.2024 - 16:59 Uhr

Es geht rasant voran: Bereits bei seiner zweiten Auflage gehört der „Women’s Cycling Grand Prix“ in Stuttgart zur zweithöchsten Rennkategorie des Weltverbandes UCI. Auch deshalb fahren zehn der 15 World-Tour-Teams mit. Los geht es an diesem Sonntag um 12.25 Uhr in Böblingen, die 118 Kilometer lange Strecke führt zum Ziel am Stuttgarter Rotebühlplatz. Sportchefin der Veranstaltung ist die Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin Lisa Brennauer (36). Mit ihr haben wir im Vorfeld der Veranstaltung gesprochen – über . . .