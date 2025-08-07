Vor 50 Jahren haben sich Angelfreunde zum Sportfischerverein Leonberg zusammengeschlossen. Zeit für einen Rückblick – und Ausblick auf ein Fest zum Jubiläum.
07.08.2025 - 11:33 Uhr
Siegfried Riegger blickt 50 Jahre zurück, und der nun 82-jährige erinnert sich gut: Es waren sieben Arbeitskollegen und Anglerfreunde, die am Wochenende oft in der Pfalz, im Enzkreis oder am Neckar als Gastangler unterwegs waren. Eines Abends beim gemütlichen Beisammensein wurde die Idee geboren: „Gründen wir doch einen Angelverein hier bei uns und suchen uns in der Nähe ein passendes Gewässer.“