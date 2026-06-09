Sportgaststätte in Renningen: „Das war das Leben“ – Familie Lutz verliert ihre Gaststätte

Langsam ist die Abschiedsstimmung zu spüren. „Am 11. Juni öffnen wir das letzte Mal unsere Türen für euch“, heißt es auf der Homepage, verbunden mit dem Hinweis, dass es leider nicht möglich sei, bis zum Schluss alle Gerichte parat zu haben. Bis Ende Juni muss die Familie Lutz aus den Räumen draußen sein. Die SpVgg Renningen 1899 hat den Pachtvertrag nicht verlängert. Für Bernhard, Frank und Steffen Lutz endet damit ein sehr langes Kapitel Gastrogeschichte.

Eine Familie und ihr Beruf: Lutz steht für Gastro 46 Jahre lang stand der Name Lutz für Gastronomie. 35 Jahre führte die Familie das Restaurant Waldheim in Böblingen, danach elf Jahre lang das Restaurant am Sportpark in Renningen. Bernhard Lutz, inzwischen 74 Jahre alt, war ursprünglich Industriekaufmann. In die Gastronomie kam er eher zufällig – und blieb.

Seine Frau Traude arbeitete lange im Betrieb mit, zog sich aber vor etwa drei Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück. Die Söhne wuchsen mit der Gastronomie auf: Frank Lutz, 45, managte die Küche, Steffen Lutz, 38, führte den Service.

Dass die Familie 2015 nach Renningen kam, hatte nach ihrer Darstellung viel mit ihrem guten Ruf zu tun. Die damalige Renninger Vorstandschaft habe sie in Böblingen angesprochen, erzählen Bernhard und Frank Lutz. „Wir wurden ja eigentlich mal geholt, um hier ein Speiserestaurant draus zu machen“, sagt Bernhard Lutz. Aus Sicht der Familie gelang genau das.

Ein Bild aus 2021: Renninger Gastronomen sagen dem Verpackungsmüll während der Pandemie den Kampf an – auch Steffen Lutz Foto: Simon Granville

Viele Gäste kamen nicht nur aus Renningen. Manche hielten der Familie schon aus Böblinger Zeiten die Treue und folgten ihr in den Sportpark. Andere entdeckten das Restaurant neu. Dass man dort gut essen konnte, sprach sich herum. „Typisch Lutz“ waren schwäbische Klassiker: hausgemachte Maultaschen, Rostbraten, Schnitzel, Spätzle, kräftige Soßen und frische, regionale Zutaten. Sogar einen Renninger Teller gab es – Schweinefilet, hausgemachte Maultasche, hausgemachte Spätzle und frische Pilze in Rahmsoße.

Manche Familie war Stammgast in Renningen seit Jahrzehnten

Für die Familie Lutz war das Restaurant nie nur ein Arbeitsplatz. Es war Alltag, Familienprojekt und auch ein Ort, an dem viele Lebensgeschichten vorbeizogen. Gäste kamen zum Mittagessen, nach dem Sport, zum Stammtisch, zu Geburtstagen, Konfirmationen, Hochzeiten oder Trauerfeiern.

Manche Familien begleiteten die Lutz über Jahrzehnte. Eine Familie, erzählt Bernhard Lutz, habe schon im Waldheim gefeiert und nun eines der letzten Feste im Sportpark ausgerichtet. Von der Konfirmation bis zum 60. Geburtstag reichte diese gemeinsame Geschichte.

Gerade deshalb traf die Nachricht von der Schließung viele Gäste hart. Nachdem Familie Lutz Anfang Februar bekannt gab, dass im Juni Schluss sein würde, gab es nicht nur Worte des Bedauerns. Gäste schrieben Briefe, manche wandten sich direkt an den Verein. Eine Besucherin bat den Vorstand der SpVgg Renningen sogar schriftlich, die Entscheidung noch einmal zu überdenken.

Viele Renninger Vereine und Parteien hätten im Sportrestaurant „ihre Heimat“ gefunden, schrieb sie. Die Familie Lutz sei immer freundlich gewesen und auf Wünsche eingegangen.

Auch eine andere Geste der Vergangenheit ist besonders. Ein Gast wollte die Familie in der schwierigen Coronasituation mit 500 Euro unterstützen. Die Lutz machten daraus später einen Essensgutschein. Für Bernhard Lutz ist das mehr als eine schöne Geschichte. Sie zeige, wie eng manche Gäste mit dem Haus verbunden seien. Der Zuspruch sei unglaublich, sagt er. Sohn Frank erklärt auch, warum der Abschied so schwerfällt: „Das war das Leben. Dieser große Lebensabschnitt ist jetzt einfach vorbei.“

„Pachtverhältnis nicht fortgeführt“ ist keine Kündigung

Freiwillig geht die Familie Lutz nicht. Der bestehende Pachtvertrag läuft zum 30. Juni aus, verlängert wurde er nicht. Rechtlich sei es keine Kündigung gewesen, sagte Frank Lutz, sondern die Mitteilung, dass das Pachtverhältnis nicht fortgeführt werde. Besonders der Ablauf habe ihn getroffen.

Nach Darstellung der Familie lag im vorigen Oktober noch ein Entwurf für eine Verlängerung um weitere fünf Jahre auf dem Tisch. Man habe über neue Konditionen und eine höhere Pacht sprechen wollen. Im Januar sei dann die Nachricht gekommen, dass es nicht weitergehe.

Der Gastraum des Restaurants Lutz war über Jahre Treffpunkt für Stammgäste, Familienfeiern und Vereinsabende. Foto: Hans Jörg Ernst

Der Verein stellt den Ablauf anders dar. Nach Angaben der SpVgg Renningen habe man bereits im Dezember das Gespräch mit der Familie gesucht. Hintergrund seien Rückmeldungen von Mitgliedern gewesen, die nach dem Sport gerne noch etwas essen oder trinken wollten. Weil Trainings oft erst spät enden, sei dies nach Darstellung des Vereins auch nach 21 Uhr ein Thema gewesen.

Verein wünscht Essen und Getränke auch später am Abend

„Uns ist es als Sportverein ein Anliegen, unseren Mitgliedern nach dem Training noch Essen und Getränke zu verträglichen Preisen anzubieten“, erklärt Daniel Theinle, der Geschäftsstellenleiter. Aus Vereinssicht habe es hier kein ausreichendes Entgegenkommen gegeben. Deshalb sei der Vertrag nicht verlängert worden.

Damit ging es im Kern auch um unterschiedliche Vorstellungen von Gastronomie am Sportpark. Die Familie Lutz verstand den Betrieb als Speiserestaurant mit Mittagstisch, Feiern, Stammgästen und geregelten Abläufen.

Ein Blick in die Speisekarte: Familie Lutz setzte auf schwäbische Küche, hausgemachte Speisen und regionale Klassiker. Foto: Hans Jörg Ernst

Mit fast 200 Sitzplätzen im Innenbereich und weiteren 60 Plätzen auf der Terrasse könne man nicht allein von Sportlern leben, die spätabends noch etwas trinken wollten, sagte Frank Lutz. Wenn Feiern im Haus waren, sei man selbstverständlich länger geblieben. Im normalen Betrieb habe man aber irgendwann schließen müssen.

Gewünscht hätten sich Bernhard und Frank Lutz vor allem eines: mehr offene Kommunikation. Eine Gaststätte lasse sich nicht einfach verlagern wie ein Büro, sagte er. Geschirr, Besteck, Küchengeräte, Vorräte, Abläufe, Personal, Wohnung – alles hänge zusammen. Für Familie Lutz ging es deshalb nicht nur um das Ende eines Pachtvertrags. Es ging um Arbeit, Zuhause und Zukunft zugleich.

Ein Abschied mit teils offenem Ende

Denn die Familie wohnte auch am Sportpark. Innerhalb weniger Monate muss deshalb nicht nur der Betrieb ausgeräumt, sondern auch die private Zukunft neu geordnet werden. Frank Lutz zieht mit seinen Eltern Bernhard und Traude in den Schwarzwald, wo ein Teil der Familie lebt und er bereits eine neue Stelle gefunden hat. Einen eigenen Gastronomiebetrieb wolle er nicht mehr aufbauen. Steffen Lutz bleibt zunächst in der Region; seine berufliche Zukunft ist noch offen. Genau wie für einen Teil der Angestellten.

Leicht waren die vergangenen Jahre nicht. Coronapandemie, Preissteigerungen nach Beginn des Ukraine-Kriegs, Investitionen in den Betrieb – all das hat Kraft gekostet. Während der Pandemie habe man niemanden entlassen und die Angestellten weiterbezahlt, sagte Frank Lutz. Und man sei drangeblieben – weil zufriedene Gäste den Beruf besonders machten, weil aus Arbeit ein Stück Leben geworden war.

Am Ende bleiben für Familie Lutz Erinnerungen: an volle Tische, lange Abende, vertraute Gesichter, Maultaschen, Spätzle, Familienfeiern und Gäste, die über Jahrzehnte wiederkamen. Im Sportpark wird bald zum letzten Mal abgeräumt. Für Renningen verschwindet ein Restaurant. Für viele Gäste geht ein vertrauter, lieb gewonnener Ort verloren. Und für Familie Lutz ein Lebensabschnitt.

Sportheim Renningen

Zukunft

Ab Juli wird das Lokal im Sportpark renoviert, etwa die Böden und Wände erneuert und ausgebessert. Zudem wird ein behindertengerechtes WC im Erdgeschoss eingebaut.

Neuer Pächter

Die SpVgg Renningen hat bereits einen neuen Pächter für das Sportheim gefunden, der das Lokal ab 1. Oktober übernimmt. Dieser führt bislang das Sportheim des SV Rohrau und wird künftig beide betreiben. Angeboten werden soll griechische und deutsche Küche.