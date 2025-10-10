Befürworter einer Olympiabewerbung argumentieren oft mit positiven Effekten auf die Wirtschaft. Doch stimmt das? Die dpa hat große deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute gefragt.
10.10.2025 - 05:00 Uhr
München - Wirtschaftsforscher sehen eher kein großes wirtschaftliches Potenzial in einer Olympiaausrichtung. Das geht aus den Antworten von Ifo, IWH, RWI und DIW auf einen Fragenkatalog der dpa hervor. Vielmehr überwiegt bei den vier renommierten Instituten, die auch an der regelmäßigen Gemeinschaftsdiagnose zur wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt sind, Skepsis. Aktuell gibt es in Berlin, München, Hamburg und der Metropolregion Rhein-Ruhr Überlegungen, sich für Sommerspiele zu bewerben.