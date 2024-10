Gute Nachrichten für Sportler in der Salamanderstadt: Die Sporthalle Ost ist wieder uneingeschränkt nutzbar, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte.

In der Halle musste am Wochenende ein Heimspiel des Drittligisten SV Kornwestheim gegen Fürstenfeldbruck kurzfristig abgesagt werden. Der Grund war ein Schaden an der Heizungsanlage. Nicht nur war die Halle zu kalt, es tropfte am Samstagmorgen auch noch Wasser von der Decke.

Die Stadtverwaltung ließ am Montag prüfen, woher das Wasser kam und konnte schnell insofern beruhigen, dass es sich nicht um ein Problem des Dachs handelte. Das ausgetretene Wasser musste aus dem Heizungssystem (Deckenstrahlplatten) stammen.

Die isländische Handball-Nationalmannschaft trainierte vor der Europameisterschaft 2018 in der Osthalle in Kornwestheim Foto: Marius Venturini

Die weiteren Untersuchungen durch gerufene Fachfirmen ergaben dann, dass defekte Entlüfterventile der Grund für den Wasseraustritt waren. Diese wurden ausgetauscht, sodass die Halle für Donnerstagabend wieder komplett freigegeben werden konnte. Bis dahin konnten nur zwei Drittel der Halle für das Training genutzt werden.

In der Sporthalle Ost findet neben dem Training diverser Handballmannschaften des SVK auch Schulsport statt (wenn nicht wie derzeit gerade Ferien sind).