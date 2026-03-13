Sportkegeln Das große Ziel ist für die Denkendorfer zum Greifen nah
Die Denkendorfer Sportkegler stehen vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, nur ein paar neue Sponsoren fehlen.
Konzentration, Präzision, Ausdauer – Sportkegeln ist viel mehr als ein Wirtshausvergnügen mit einem Bier in der Hand. Außer es gibt mal wieder was zu feiern – was beim TSV Denkendorf in dieser Zweitliga-Saison öfter vorkommt. Vermutlich auch an diesem Samstag wieder. Denn gewinnt die erste Denkendorfer Männermannschaft gegen den KRC Kipfenberg, ist der Aufstieg in die Bundesliga bereits drei Spieltage vor Saisonende unter Dach und Fach – und das ab 14 Uhr vor heimischem Publikum.