Für den FDP-Politiker Stephan Seiter könnten privat betriebene Ärztezentren die medizinische Versorgung sichern – auch in der Trägerschaft von Kommunen.

Sascha Schmierer 17.09.2024 - 12:07 Uhr

Bei einem Informationsbesuch in der Sportklinik Fellbach hat der FDP-Bundestagsabgeordnete Stephan Seiter die vor sechs Monaten eröffnete Einrichtung als ein Modell für eine innovative medizinische Versorgung bezeichnet. Mit Blick auf die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplante Regulierung sei es in der ambulanten Betreuung von Patienten wichtig, die Vielfalt verschiedenster Träger zu erhalten, so der Politiker.