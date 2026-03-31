Sportkreis Esslingen: Viel Kontinuität und eine Ehrung

Gerade einmal acht von 383 Vereinen und ein Verband des Sportkreises waren vertreten, als Margot Kemmler den Sportkreistag 2026 im Anschluss an den Sportkreisjugendtag in Bernhausen eröffnete. Das ist wohl der bisherige Negativrekord. Beschlussfähig ist der Sportkreistag auch so.

Der Vorstandssprecher des gastgebenden TSV Bernhausen, Norbert Leven, gab einen kurzen Exkurs zu Geschichte des Vereins und verwies auch auf die vielen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler des Clubs sowie die verschiedenen durch ihn im Laufe des Jahres organisierten Sportveranstaltungen. Auch die Stadt Filderstadt ließ es sich nicht nehmen, durch den Ersten Bürgermeister Falk Udo Beck ein Grußwort an die Versammlung zu richten. Dieser ging dann auf die Sportstättensituation in der Stadt ein. So gibt es allein sechs Sporthallen neben diversen Sportplätzen und einem Stadion. Filderstadt ist es offensichtlich wichtig, hier zu investieren, derzeit wird gerade noch das Hallenbad saniert.

Die Berichte und die Aussprache waren Formsache. Die Kassenprüfer haben keinen Grund zur Beanstandung und empfehlen die Entlastung. Zügig geht die Versammlung voran. Entlastungen einstimmig – keine Gegenstimmen. Es stehen die Wahlen an. Auch für die noch vakante Position gibt es in Marco Kovacs einen Vorschlag.

Dann stand noch eine Ehrung an, für Hartmut Binder. Es ist nicht die erste für den 1. Vorsitzenden der TG Nürtingen, aber dieses Mal gelingt die Überraschung. Binder wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) ausgezeichnet. In seiner Laudatio verwies WLSB-Präsident Andreas Felchle auf eine Vielzahl von Ehrenämtern und das unermüdliche Engagement des Geehrten. Felchle sprach zum Abschluss die sportpolitischen Entwicklungen an. Das Land und der Landessportverband haben den Solidarpakt Sport V unterzeichnet. Das Land erhöht die Fördermittel für Sportvereine und -verbände auf insgesamt 605 Millionen Euro für die gesamte Laufzeit. Emotionale Worte fand Felchle dann auch zum Umgang mit der AFD. Er forderte, Solidarität und Haltung zu zeigen.

Zuvor auf dem Sportkreisjugendtag waren auch Rüdiger Wollenberg als Leiter und Heike Heinrich als seine Stellvertreterin bestätigt worden.

Amter im Sportkreis

Präsidentin Margot Kemmler

Vizepräsident Vereine und Vertreter Vollversammlung Hartmut Binder

Vizepräsident Verbände Markus Belser

Vizepräsident Finanzen Markus Kovacs

Sportkreisjugend Rüdiger Wollenberg