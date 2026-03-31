Sportkreis Esslingen Viel Kontinuität und eine Ehrung
Margot Kemmler bleibt Präsidentin des Sportkreises Esslingen, Rüdiger Wollenberg Leiter der Sportkreisjugend.
Margot Kemmler bleibt Präsidentin des Sportkreises Esslingen, Rüdiger Wollenberg Leiter der Sportkreisjugend.
Gerade einmal acht von 383 Vereinen und ein Verband des Sportkreises waren vertreten, als Margot Kemmler den Sportkreistag 2026 im Anschluss an den Sportkreisjugendtag in Bernhausen eröffnete. Das ist wohl der bisherige Negativrekord. Beschlussfähig ist der Sportkreistag auch so.