Die deutschen Skispringer erleben eine Saison mit wenigen Erfolgen. Im ersten Olympia-Wettkampf gelingt die Sensation.
09.02.2026 - 21:07 Uhr
Erste Winterspiele, erstes Gold: Philipp Raimund hat sich sensationell zum Olympiasieger im Skispringen gekrönt. Der 25-Jährige siegte im Wettbewerb von der Normalschanze im italienischen Predazzo. Raimund setzte sich im ersten olympischen Springen seiner Karriere vor Silbergewinner Kacper Tomasiak aus Polen durch. Rang drei teilten sich der Japaner Ren Nikaido und der Schweizer Gregor Deschwanden.