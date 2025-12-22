Sportler des Jahres 2025: Leo Neugebauer – so feiert der König der Athleten seine Krönung

Je intensiver die Party wurde, umso weniger zählte im noblen Kurhaus von Baden-Baden die Etikette. Als viele Damen ihre hochhackigen Schuhe nicht mehr an den schmerzenden Füßen trugen, sondern längst in den Händen, drehte Leo Neugebauer richtig auf. Gegen 2.30 Uhr bewies der Zehnkampf-Weltmeister, dass er nicht nur in Leichtathletik-Stadien über einen langen Atem verfügt. Er überragte auf der Tanzfläche des zur Disco umfunktionierten Raumes alle anderen Tänzer um einen Kopf, zeigte sein Rhythmusgefühl, erfüllte nebenher noch den einen oder anderen Selfie-Wunsch und ließ sich feiern – für einen Titel, der für ihn eine enorm hohe Bedeutung hat.