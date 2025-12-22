Im Kurhaus in Baden-Baden sind die besten Sportler des Jahres wie Zehnkämpfer Leo Neugebauer ausgezeichnet worden. Wir haben den Abend in Bildern nachgezeichnet.
Die Favoriten haben das Rennen gemacht: Die Biathletin Franziska Preuß und der Zehnkämpfer Leo Neugebauer sind Deutschlands Sportlerin und Sportler des Jahres 2025. Die diesjährigen Sieger wurden am Sonntagabend bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden verkündet. Als Mannschaft des Jahres wurde die Basketball-Nationalmannschaft der Männer ausgezeichnet.