Sportler des Jahres in Esslingen Stolz und neue Erkenntnisse
Anni Bantel vom TSV Berkheim, Moritz Silberhorn vom TV Hegensberg und die U-18-Judoka des KSV Esslingen sind Esslinger Sportlerin, Sportler und Team des Jahres 2025.
Anni Bantel vom TSV Berkheim, Moritz Silberhorn vom TV Hegensberg und die U-18-Judoka des KSV Esslingen sind Esslinger Sportlerin, Sportler und Team des Jahres 2025.
Während vor ihnen der Esslinger Sportler und die Mannschaft des Jahres 2025 geehrt wurden, hatten sich Nives Podvorec und Anni Bantel, im hinteren Teil der Bühne auf einem Sprungkasten sitzend, einiges zu erzählen. Die beiden 15-Jährigen waren mal zusammen in einer Schulklasse – und landeten bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres auf den Plätzen drei uns eins. „Ich dachte, dass Nives gewinnt, sie hätte es auch verdient“, sagte Turnerin Bantel vom TSV Berkheim später über die Karateka von Shotokan Esslingen, freute sich aber sehr über ihre bereits zweite Wahl nach 2023.